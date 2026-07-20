偏遠不該成為教育落差 屏東縣府攜TFT打造偏鄉教育新模式

屏東縣政府今與為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan，簡稱TFT）簽署為期3年的「屏東縣偏鄉教育整合發展策略合作意向書」，由教育處長陳國祥代表縣府、TFT執行長施惠文代表基金會共同簽署，將以公私協力，從偏遠地區教育資源中心、教師專業發展、學生多元發展及行政減量四大面向切入，建立長期合作機制，攜手建構具永續性的偏鄉教育環境。

屏東縣政府與TFT的合作邁入第12年，2015年投入屏東教育現場以來，已累計126名TFT教師在縣內國小服務，陪伴第一線孩子；2022年進駐「屏東教育創新基地」打造全國首座以教育創新為主題的場域，已成為屏南地區教師共學及跨域協作的重要據點，此次簽署意向書，是建立在長期合作基礎進一步深化，將為既有資源網絡再引入專業研發與策略諮詢的長期夥伴。

「偏遠是地理的距離，不該成為教育的落差」，教育處長陳國祥說，偏遠地區國中小105校，占轄內校數51.5%，面對師資流動、單科教師支持不足、資源整合不易等長期課題，成立偏遠地區教育資源中心，並依區域設立「雙枋共好」、「屏南小校差異化」及「高瞻樹遠」三大分區，讓過去各自努力的小校，形成彼此支援網絡。

TFT執行長施惠文表示，屏東是TFT長期深耕的重要夥伴，這些年雙方陪伴教師成長、支持學校發展，也在教育創新基地聽見許多第一線教師的需要、看見偏遠地區孩子的需求。此次意向書的簽署不只是合作的延續，更代表雙方將共同承擔更多責任，攜手打造能長期支持學校、教師與孩子的教育支持機制，讓更多改變在屏東持續發生。

教育處表示，TFT將擔任偏鄉精進整合型計畫與教育資源中心計畫的策略夥伴，協助建構「培育課程地圖」、串連企業與民間組織等外部資源，並以「問題設定、數據蒐集、政策評估」為基礎推動共同研究；雙方每學期至少召開一次策略會議，滾動檢討、隨時修正，讓屏東的偏鄉教育從單點努力走向系統性深化，期望從教育行政端到教學現場，全面啟動偏鄉教育生態系升級。