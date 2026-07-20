NSYO國家青年交響樂團邁入第7屆 台日韓三國演出

NSYO國家青年交響樂團邁入第7屆，暑假預定7月底舉行台灣巡演，8月初前進日韓。音樂總監馬寇爾表示，希望今年合作台灣場次的鋼琴家小曾根真，能為團員帶來即興創作的新啟發。

馬寇爾（Jun Märkl）今天在宣告記者會上表示，培育新世代音樂人才，一直是他擔任NSO音樂總監以來持續的目標，「NSYO計畫的重要目標之一，就是讓青年音樂家有機會與世界級音樂家同台合作。」

今年音樂會曲目包括世界首演客家委員會委託林京美創作的「流光傳種」，鋼琴家小曾根真將與樂團帶來拉赫瑪尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）的「帕格尼尼主題狂想曲」以及小曾根真原創作品「奧貝雷克」；最終壓軸演出馬勒「第一號交響曲」。

這次日韓巡演除了赴日本福岡ACROS音樂廳演出之外，也將觸角首度延伸至韓國釜山音樂廳，首度與韓國當地的「UNPO和平管弦樂團」合作。日韓巡演獨奏家鋼琴家朱鉉基（Hyung-ki Joo）則將帶來拉赫瑪尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」，一同引領年輕世代走向國際舞台。

小曾根真表示，音樂最大的啟發，就是勇敢追求表現的自由，「即興創作並不是為了改變而改變，也不是為了讓觀眾驚艷，而是幫助我們更深入理解作品。即興就像是在樂譜的段落之間搭建橋樑，尋找不同的連結方式。這是一件充滿挑戰，但也非常有趣的事情。」

作曲家林京美表示，「流光傳種」作品靈感來自台灣文學家鍾肇政先生，「他一生致力於守護台灣文化與文學，也讓我思考音樂也許能承載文化的記憶。」林京美說，這次作品融入客家音樂元素，「希望透過旋律展現鍾先生對文化的堅持，也期待觀眾能從音樂中聽見文化傳承的力量。」

苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，從第一屆開始NSYO就以苗北藝文中心為基地排練，「看著這麼多年輕音樂家，讓美好的樂音充滿苗北藝文中心的每個角落，非常高興。」

「夢響．狂想」2026 NSYO國家青年交響樂團巡迴音樂會7月24日在苗北藝文中心演藝廳，7月25日在台北國家音樂廳，7月26日在衛武營國家藝術文化中心演出。之後將於8月1日在日本福岡ACROS音樂廳，8月4日在韓國釜山音樂廳演出。