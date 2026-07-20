彭啓明：種樹如華山論劍 組科學團隊為都市林把關

環境部長彭啓明表示，推動都市林計畫以來，發現除了種樹如華山論劍分門派外，民眾對於種樹的觀念也有很大的差別；他強調，會邀各界的專家組成科學團隊，就種樹來評估把關。

環境部現正推動「國土綠蔭氣候調適計畫」（都市林計畫），以達到「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」為目標；預計年底會提出「都市林公共植栽養護法草案」。

彭啓明告訴中央社記者，樹要怎麼種是大哉問，在他實際接觸之後，才發現種樹如華山論劍，分為5大門派，包含生態派、景觀派、園藝派、植栽病蟲害（樹醫）派及土壤派，各自都認為自己的「門派」才是最重要的，因此需要一個開放的界面能夠讓大家來討論。

如「適地適種」的討論，彭啓明舉法國的例子，最喜歡種的是「樟樹、欒樹及楓香」3種，當地人認為能夠更「多樣化」，儘管這些樹種對法國而言並非原生種。

彭啓明說，先前的說明會中，也有人建議台灣應該廣種櫻花；另外在南部很多黑板樹，很臭又會倒，但也有民眾要「護」黑板樹。他強調各地方、各界的意見分歧很大。

關於許多民眾提出的「斷頭樹」議題，彭啓明坦言現在沒有辦法解決，因為規範是分散在公共工程等不同單位，因此希望能透過都市林植栽養護法，建構上位法令規範，之後也會有國家都市林推動委員會，才能做得更好；允諾會邀各界的專家組成科學團隊來評估把關。

環境部氣候變遷署副署長張根穆補充，都市林專法牽涉到內政部、農業部等的相關法令，法規如何擬訂及各種細節會持續進行合作跟討論。

張根穆舉例，日本法規允許社區因認養私人土地與政府簽約，政府則提供土地租稅減免等獎勵，將私有閒置土地轉化為城市綠地；新加坡則設計免責機制，民眾或社區若認養「公有土地」上的都市林，若發生樹倒壓傷等意外時，可免除認養單位責任，以提升民間認養意願。