留英碩士開價月薪15萬當陪讀！24小時待命「從英文到生活全包」…超狂履歷掀熱議

擁有海外碩士學歷，不只擅長全英教學，還能陪玩、規劃課程、安排各種運動活動…有這樣的背景，你願意花多少錢雇用這位「全英陪伴師」？一名女子近日積極在臉書社團發布履歷，希望能尋找雙北全職英文家教或陪伴師的工作機會，她開出月薪12至15萬元、日薪5000元的條件，並強調自己接受無休，表示「孩子在哪裡我就在哪裡」，孩子上學期間則會進行備課與學習規劃，甚至能做到「24小時待命」，在網上引起一眾網友的關注。

根據她公開的履歷資料，女子現年26歲，擁有英國諾丁漢大學國際關係碩士學位，並具英語本科背景，擅長全英文授課，以沉浸式教學和跨學科知識整合構建系統化課程；同時，她在過去教學過程中會依據學生狀況制定個性化學習方案，協助培養時間管理、自主學習能力，以及改善電子產品使用習慣，能勝任國小階段學生的全科輔導與成長規劃。

在工作經歷方面，她曾於北京、福建及吉隆坡擔任住家教育陪伴師，服務過多名國際學校學生，負責他們的日常起居管理、課後輔導、學習習慣培養及個性化教學規劃，也擔任過國中英語實習教師。

除了教學和陪伴經驗，她也強調自己具備多國旅居背景，能快速適應不同文化家庭環境，能陪伴有情緒困擾的學生。此外，她能帶領學生進行籃球、羽毛球、游泳等多種運動，並組織閱讀、音樂、藝術等興趣活動，希望協助學生在學習之外達到全面發展。

貼文曝光後掀起網友熱議，不少人對高薪聘請全職陪伴師的條件感到不解，留言質疑：「花這麼多錢在英國取得碩士學位，回來當全職保母？」、「做為你英國同校學姐，同為碩士畢業，說真的你這學歷收這費用真是高估自己了，這間學校沒有值得讓你開這麼高的薪資！」也有人認為這樣的工作型態更接近「高級homestay（寄宿家庭）」。

但也有網友從市場需求角度看待，認為「有需求就有供給」、「一個願打一個願挨，開出這樣的條件和薪資，有意願的家長自然會買單」。另有人表示，「全英文＋才藝全包＋24小時到府陪伴，薪資開15萬元哪裡貴？只是一般受薪階級請不起而已」、「這不算貴，基本上已經把父母需要投入的陪伴工作都包給她了，只是她的履歷仍有值得討論之處」。

此外，由於履歷中顯示的學經歷橫跨中國大陸、馬來西亞及英國，且部分海外住家陪伴經歷外界難以查證，也引發部分網友對相關背景真實性的討論。對此，該名女子日前在臉書社團「家教／伴讀／派師推薦」中回應，表示自己於中國完成本科學業，並已完成相關培訓、具備正式教師資格，若有雇主需求，可私訊提供相關證明文件。