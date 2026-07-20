新北免費營養午餐將上路 議員：75元齊頭式補助不盡公平

新北市免費營養午餐即將上路，新北市教育局今赴議會針對「免費營養午餐經費及供餐品質」專案報告，教育局長張明文指出，政策每年將投入48億元經費，可替每位學生每年節省1萬5000元餐費，市府將以公平、安全、營養、食育四大核心全力推行。不過有議員憂心全市公定價75元，難兼顧品質與公平。

張明文說，新北市共有104校設有自立廚房、122校採團膳供餐，政策上路前已邀集校長、營養師、教師、家長團體、健促輔導團及團膳業者等召開25場會議，凝聚共識確定每餐定額調高到最高75元，及用餐天數一致等措施。

在食安方面，張明文說，將透過食安智慧監控中心、校園食材登錄平台及跨局處合作，全面掌握食材驗收、餐食製程及供膳流程，並提高監廚及聯合稽查頻率，強化午餐記點制度與異物通報機制，家長也可透過「新北校園通APP」即時查詢每日菜單及食材來源。

近期食用油事件，張明文也說，已與衛生局啟動跨局處聯合稽查，凡食藥署公布的疑慮油品一律不得供應校園午餐，並要求業者預防性下架、更換油品，同時主動通知家長並持續關懷師生健康。

張明文說，市府同步推出三大配套，包括提供國中小導師及午餐承辦人每月1500元午餐指導費、提高國小教師員額由每班1.7人提升至1.75人，及調降國中小導師授課節數。

議員李宇翔指出，各校分別辦理團膳招標，議價能力不同，恐影響餐食品質，建議教育局比照行政區採區域聯合招標，降低學校行政負擔，也讓各校享有一致供餐品質。

張明文表示，今年各校招標作業已完成，教育局提供統一招標範本，契約中也明訂餐食品質及違約罰則，未來將朝分群、區域性招標方向研議。

議員黃淑君質疑，除成品抽驗，是否應加強油品等原物料檢驗，避免問題產品流入校園。衛生局長陳潤秋表示，目前營養午餐「成品」每月定期抽驗，「半成品」每兩個月抽驗，油品也納入檢驗項目，過去檢驗結果均符合標準，但因各階段檢驗標準不同，如天然食材與專門油品的濃度標準就有差異，與這次中央針對上游原料檢驗方式不盡相同。

議員鄭宇恩則建議，暑假過後開學第一周，教育局應與衛生局聯合稽查各校自立廚房及團膳業者，讓家長安心。陳潤秋回應，開學前一定會完成聯合稽查，並將油品列為重點查驗項目。

議員蘇泓欽則質疑多出這48億是否排擠其他市政預算，以及75元定額是否足以兼顧不同年齡學生需求及餐食品質。

主計處長吳建國表示，今年免費營養午餐經費將以墊付款方式支應，明年納入預算轉正，不會排擠其他市政建設支出，明年預算就會編入；張明文則說，市府將補助提到最高的75元，且對偏鄉有不同的配套。

議員陳明義認為，若能政府補助75元、家長再負擔約60元，每餐經費可提高至135元，孩子不僅能吃飽，也能吃得更好，且不同年齡學生食量不同，國中與國小生食量差很大，採齊頭式補助未必符合實際需求。

議員廖宜琨說，營養午餐除營養，更重要是好吃，若不願意吃，再營養也沒意義。張明文回應，各校均設有滿意度問卷及廠商評鑑機制作為未來精進供餐品質的依據。

議員陳乃瑜要求教育局公開各校受問題油品影響情形，提供一校一表資訊，提高透明度，另偏鄉部分應該要有差異化補助。

張明文表示，目前仍依中央公布批次持續滾動清查，各校也都會主動通知家長，並依據中央公告資訊，持續公開相關資訊。