借鏡韓國兼顧質量 團膳業者：盼有分量、定價彈性機制
新北市免費營養午餐政策將於8月底上路，教育局日前率團膳業者及市議員赴韓國考察校園供餐制度。參訪議員指出，韓國免費午餐推行約20年，多數學校設有自有廚房及餐廳，並透過食材履歷、過敏原標示、學生問卷及正向獎勵等方式兼顧食安與剩食問題；不過，台韓校園環境及飲食文化不同，相關制度仍須轉化為適合新北的作法。
教育局長張明文上月偕團膳業者、議員赴韓國考察校園供餐制度，團膳業者觀察，日、韓營養物午餐重質不重量，台灣分量是依據教育部基準開立，供應分量偏多，白飯、青菜是剩食大宗，「大人期待高於孩子的想望」，孩子在家不吃的，卻期待孩子在學校要吃，造成營養午餐剩食可觀。
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信反映，全國至今缺乏完善的營養午餐定價與調價機制，業者憂若未建立制度，恐因通膨、人事成本及原物料價格攀升，影響供餐品質。
新北市議員戴湘儀表示，韓國免費營養午餐已實施多年，制度及硬體條件相對成熟，超過九成學校擁有自己的廚房及餐廳，學生多在餐廳集中用餐，與新北許多學校在教室內用餐的情況不同，因此不能直接以相同標準比較。
戴湘儀指出，韓國學校菜單除須符合國家營養標準，也會持續蒐集家長與學生意見，作為菜色調整參考。每月菜單還會逐餐標示小麥、牛奶等過敏原，讓學生及家長事前辨識，決定是否食用相關餐點。
她表示，參訪的公共供餐支援中心會統一收受蔬菜、肉品、海鮮及泡菜等食材，依類別分區保存、檢查，再配送至各校；食材並具生產履歷，可追溯產地，從源頭強化品質與安全把關。她認為，新北可思考如何強化食材履歷及集中管理機制，降低家長對免費午餐品質下滑的疑慮。
針對剩食問題，戴湘儀說，韓國校園同樣存在剩食，並非制度推行成熟就能完全避免。與其籠統強調使用人工智慧統計剩食，更應說明具體作法；她認為，可透過問卷、投票等方式增加學生參與，了解孩子真正喜歡且願意吃的菜色，再由營養師兼顧營養需求，有助減少浪費。
新北市議員洪佳君表示，韓國部分學校以正向獎勵推動類似「光盤計畫」，學生若將餐盤內食物吃完，即可獲得貼紙，貼在班級看板上，透過共同爭取班級榮譽，鼓勵孩子珍惜食物，而不是單純要求學生把餐點吃光。
洪佳君指出，韓國營養午餐能有較完整表現，關鍵仍在經費及環境，除餐點本身，還包括專屬廚房、餐廳及各項鼓勵措施。新北若要在有限經費下逐步改善，可優先加速推動自立廚房及廚房設備升級，從最直接的供餐環境提升品質。
她也觀察，韓國校園午餐對冰淇淋、巧克力及炸雞等孩子喜歡的食物，尺度相對台灣寬鬆，但會搭配大量蔬菜、生菜、泡菜及湯品，平衡整體營養。這顯示餐點不能只從大人的健康期待出發，也須考量孩子是否願意吃。
不過，洪佳君強調，不能僅憑一次參訪便認定韓國模式較佳，仍須進一步比較台韓學生肥胖率、飲食文化及運動習慣等資料，再研擬適合台灣的策略。韓國經驗可作為參考，但新北應從自身校園條件、預算及學生需求出發，逐步建立兼顧營養、品質與接受度的供餐制度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。