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借鏡韓國兼顧質量 團膳業者：盼有分量、定價彈性機制

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市教育局日前偕團膳業者及市議員赴韓國考察校園營養午餐制度，了解當地食材管理、供餐空間及剩食改善作法。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供
新北市教育局日前偕團膳業者及市議員赴韓國考察校園營養午餐制度，了解當地食材管理、供餐空間及剩食改善作法。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供

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新北市免費營養午餐政策將於8月底上路，教育局日前率團膳業者及市議員赴韓國考察校園供餐制度。參訪議員指出，韓國免費午餐推行約20年，多數學校設有自有廚房及餐廳，並透過食材履歷、過敏原標示、學生問卷及正向獎勵等方式兼顧食安與剩食問題；不過，台韓校園環境及飲食文化不同，相關制度仍須轉化為適合新北的作法。

教育局長張明文上月偕團膳業者、議員赴韓國考察校園供餐制度，團膳業者觀察，日、韓營養物午餐重質不重量，台灣分量是依據教育部基準開立，供應分量偏多，白飯、青菜是剩食大宗，「大人期待高於孩子的想望」，孩子在家不吃的，卻期待孩子在學校要吃，造成營養午餐剩食可觀。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信反映，全國至今缺乏完善的營養午餐定價與調價機制，業者憂若未建立制度，恐因通膨、人事成本及原物料價格攀升，影響供餐品質。

新北市議員戴湘儀表示，韓國免費營養午餐已實施多年，制度及硬體條件相對成熟，超過九成學校擁有自己的廚房及餐廳，學生多在餐廳集中用餐，與新北許多學校在教室內用餐的情況不同，因此不能直接以相同標準比較。

戴湘儀指出，韓國學校菜單除須符合國家營養標準，也會持續蒐集家長與學生意見，作為菜色調整參考。每月菜單還會逐餐標示小麥、牛奶等過敏原，讓學生及家長事前辨識，決定是否食用相關餐點。

她表示，參訪的公共供餐支援中心會統一收受蔬菜、肉品、海鮮及泡菜等食材，依類別分區保存、檢查，再配送至各校；食材並具生產履歷，可追溯產地，從源頭強化品質與安全把關。她認為，新北可思考如何強化食材履歷及集中管理機制，降低家長對免費午餐品質下滑的疑慮。

針對剩食問題，戴湘儀說，韓國校園同樣存在剩食，並非制度推行成熟就能完全避免。與其籠統強調使用人工智慧統計剩食，更應說明具體作法；她認為，可透過問卷、投票等方式增加學生參與，了解孩子真正喜歡且願意吃的菜色，再由營養師兼顧營養需求，有助減少浪費。

新北市議員洪佳君表示，韓國部分學校以正向獎勵推動類似「光盤計畫」，學生若將餐盤內食物吃完，即可獲得貼紙，貼在班級看板上，透過共同爭取班級榮譽，鼓勵孩子珍惜食物，而不是單純要求學生把餐點吃光。

洪佳君指出，韓國營養午餐能有較完整表現，關鍵仍在經費及環境，除餐點本身，還包括專屬廚房、餐廳及各項鼓勵措施。新北若要在有限經費下逐步改善，可優先加速推動自立廚房及廚房設備升級，從最直接的供餐環境提升品質。

她也觀察，韓國校園午餐對冰淇淋、巧克力及炸雞等孩子喜歡的食物，尺度相對台灣寬鬆，但會搭配大量蔬菜、生菜、泡菜及湯品，平衡整體營養。這顯示餐點不能只從大人的健康期待出發，也須考量孩子是否願意吃。

不過，洪佳君強調，不能僅憑一次參訪便認定韓國模式較佳，仍須進一步比較台韓學生肥胖率、飲食文化及運動習慣等資料，再研擬適合台灣的策略。韓國經驗可作為參考，但新北應從自身校園條件、預算及學生需求出發，逐步建立兼顧營養、品質與接受度的供餐制度。

新北市教育局日前偕團膳業者及市議員赴韓國考察校園營養午餐制度，了解當地食材管理、供餐空間及剩食改善作法。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供
新北市教育局日前偕團膳業者及市議員赴韓國考察校園營養午餐制度，了解當地食材管理、供餐空間及剩食改善作法。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供

教育部對午餐分量、均衡有一定要求，台灣校園營養午餐分量十足，白飯、青菜是剩食的大宗。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供
教育部對午餐分量、均衡有一定要求，台灣校園營養午餐分量十足，白飯、青菜是剩食的大宗。圖／中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提供

韓國 營養午餐 校園

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