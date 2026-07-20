教育部資安暑期課程 新增AI模型安全

教育部指導的跨領域資通訊安全人才培育計畫，今年辦理AIS3新型態資安暑期課程，新增AI模型安全課程，並首度建置全本地LLM推理平台，深化學員的AI與資安整合應用能力。

教育部今天發布新聞稿指出，隨著人工智慧快速發展，生成式AI、大型語言模型（LLM）及AI Agent逐漸廣泛應用，也衍生模型安全、提示詞攻擊及越獄攻擊等新興資安挑戰。

教育部指導的跨領域資通訊安全人才培育計畫於7月20至26日辦理「AIS3新型態資安暑期課程」，由台灣科技大學、陽明交通大學、台灣大學、中正大學、台北科技大學共同主辦，並與國家高速網路與計算中心技術合作，今年新增AI模型安全課程，並首度建置全本地LLM推理平台，打造更貼近產業需求的學習環境。

課程期間，講師及學員皆可直接存取大型語言模型，即時運用AI工具進行模型攻防、安全測試、程式分析、漏洞研究及資安自動化等多元實作，打造接近實際產業環境的AI實作場域，在安全且穩定的環境中深化AI與資安整合應用能力。

教育部跨領域資通訊安全人才培育計畫總計畫協同主持人、台科大教授鄭欣明表示，AI快速發展正重新形塑資安樣貌，資安人才除具備傳統攻防能力外，更須理解AI模型的運作原理、安全風險及應用方式。

鄭欣明提到，今年AIS3暑期課程以AI Security、AISafety、AI Skill等3大核心理念規劃課程內容，培養兼具AI應用能力、模型安全思維及資安實務能力的新世代資安人才。

AI Security著重運用AI提升資安分析、防護及攻防能力；AI Safety聚焦大型語言模型與生成式AI的模型安全、攻擊手法及防禦機制；AI Skill培養善用大型語言模型、AI Agent及各類AI工具，應用於程式分析、漏洞研究、資安自動化及攻防競技等實務情境。

教育部資訊及科技教育司長葉家宏提到，AIS3致力培育資安人才，12年來已培育超過千名資安專業人才，並持續串聯政府、學術界及產業界資源，打造兼具理論與實作的高品質學習平台；今年導入AI模型安全課程及建置全本地LLM推理平台，展現資安人才培育接軌AI發展趨勢，更象徵資安教育邁向AI原生學習的新階段。