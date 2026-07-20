嘉義竹崎高中雙喜臨門 校長、主任同獲2026師鐸獎

嘉義縣竹崎高中再傳捷報，教育部公布2026年師鐸獎得獎名單，竹崎高中校長蘇淵源與生物科教師兼學務主任陳琬婷同時獲獎，不僅是學校創校以來首次同年有2名教職員獲頒師鐸獎，也寫下嘉義偏鄉學校少見紀錄，展現學校近年深耕科技教育、適性教學與國際交流的成果。

蘇淵源校長投入教育30年，2021年接任竹崎高中校長後，以「科技人文、創新跨域、國際三語（TiT）」為核心願景，積極推動科技教育與國際接軌。他出身嘉義鄉下，高職電子科畢業後一路苦讀，取得清華大學資訊工程博士學位，希望以自身經歷鼓勵學生，相信教育能改變人生。

為了讓偏鄉學生站上國際舞台，蘇淵源積極整合企業及地方資源，帶領竹崎高中FRC機器人團隊征戰國際。今年赴美參加紐約Gotham Regional機器人大賽，勇奪「工程啟發獎」，讓來自阿里山山腳下的學生在國際賽事嶄露頭角，也讓竹崎高中成為偏鄉科技教育的重要代表。

同樣獲獎的陳琬婷主任，任教竹崎高中20年，身兼生物科教師及學務主任。出身台北的她，畢業於北一女中、台灣師範大學及中正大學研究所，20年前選擇到嘉義任教並落地生根。她長期投入適性教育、閱讀推動、科學教育及學生輔導，希望每名孩子都能找到自己的舞台。

陳琬婷分享，教育最重要的是陪伴。她曾陪伴一名休學學生歷經4年重新找回學習方向，最終順利錄取具全英語海外學程的大學，也讓她更加相信，只要願意陪伴，每名孩子都能找到屬於自己的未來。

近年來，蘇淵源與陳琬婷攜手推動校務發展，將行政領導與教學創新結合，除發展機器人教育，也鼓勵學生投入科學研究、閱讀及國際交流，指導學生參與旺宏科學獎累計超過100件作品，並協助學生錄取台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、政治大學及醫學系等校。同時，在少子化衝擊下，竹崎高中高中部持續滿招，國中部更連續3年實施招生總量管制，成為偏鄉教育發展的重要成果。

蘇淵源與陳琬婷表示，教育工作的核心始終是陪伴與引路，希望未來持續帶領團隊，陪伴更多偏鄉孩子發掘潛能、勇敢追夢，讓阿里山下的學子也能站上世界舞台。

竹崎高中校長蘇淵源榮獲2026年教育部師鐸獎，帶領偏鄉學子站上國際舞台，寫下竹崎高中教育新頁。圖／竹崎高中提供

竹崎高中生物科教師兼學務主任陳琬婷榮獲2026年教育部師鐸獎，深耕偏鄉教育20年，以適性教育陪伴學生成長。圖／竹崎高中提供