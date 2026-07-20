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嘉義重度自閉症青年奪特奧金牌 返嘉基鼓勵慢飛家庭有信心

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
蔡傑分享父親陪伴他練習說故事、勞作繪畫、感覺統合訓練及接觸動物等歷程，逐步建立自信與能力。圖／嘉義基督教醫院提供　
蔡傑分享父親陪伴他練習說故事、勞作繪畫、感覺統合訓練及接觸動物等歷程，逐步建立自信與能力。圖／嘉義基督教醫院提供　

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4歲確診重度自閉症的蔡傑，在父親蔡昭偉多年陪伴下，從不善言語的孩子，成為國際特殊奧林匹克運動會金牌得主及總統教育獎得主。父子19日重返曾接受協助的嘉義基督教醫院早療中心分享生命故事，鼓勵慢飛家庭相信，每名孩子都能依自己的步調成長。

嘉義基督教醫院早療中心19日舉辦經驗分享活動，邀請嘉義自閉症青年蔡傑與父親蔡昭偉分享心路歷程。蔡傑4歲時被診斷為重度自閉症，父親辭去工作全心陪伴，父子過去也曾透過嘉基早療中心申請相關資源，如今重返熟悉的地方，以自身經驗鼓勵更多家庭勇敢面對未來。

蔡昭偉表示，孩子確診後，全家曾歷經震驚、焦慮與迷惘，但一路陪著孩子練習說話、學習生活，讓他體會與其追趕他人眼中的成長速度，不如看見孩子的特質，陪伴他依自己的步調前進。他鼓勵家長，不必急著比較，只要願意陪伴、持續相信，每一點進步都值得珍惜。

蔡傑分享，成長過程在人際互動與學習上遭遇不少挑戰，但在家人支持下，投入直排輪、獨輪車及網球等運動，逐漸建立自信，獲得國際特殊奧林匹克運動會金牌及總統教育獎肯定。目前已完成第314場公開演講，希望透過自己的故事帶給更多家庭力量。

活動中，家長踴躍提問，內容涵蓋人際互動、情緒表達及未來發展等議題。嘉基早療中心主任穆春香表示，早期療育不只是提升孩子能力，更希望陪伴家庭建立信心。嘉基早療中心每年服務近2200個家庭，除提供專業療育及親職支持，也出版「擁抱慢慢猴」、「慢慢猴的生日大冒險」及「小鄒記神話」等繪本，推廣早療理念與多元共融。

活動參與者獲贈蔡昭偉撰寫的書籍，記錄父子一路走來的陪伴歷程。圖／嘉義基督教醫院提供　
活動參與者獲贈蔡昭偉撰寫的書籍，記錄父子一路走來的陪伴歷程。圖／嘉義基督教醫院提供　

自閉 自閉症 嘉義

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