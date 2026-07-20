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教育部公布72師鐸獎得主 助台奪回少棒世界冠軍運動教練賴敏男入列

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
屏東縣屏東市仁愛國小護理教師鍾健琅。圖／教育部提供
屏東縣屏東市仁愛國小護理教師鍾健琅。圖／教育部提供

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教育部公布今年師鐸獎獲獎名單，台北市東園國小運動教練賴敏男，深耕基層少棒超過33年，深信「球場就是課堂」，棒球訓練不只是磨練技術，更是雕琢人格。去年8月帶領台北市東園國小，代表台灣出征美國賓州，角逐世界少棒聯盟（LLB）舉辦的威廉波特世界少棒錦標賽，助台灣奪回睽違29年的世界冠軍，今年也獲得師鐸獎，9月22日將於台北喜來登大飯店辦理表揚大會。

教育部表示，今年共選拔出72名獲獎者，其中男性38名、女性34名；校（園、院）長21名、教師49名、軍護人員1名、運動教練1名；獲獎者來自幼兒園2名、國小25名、國中15名、高中18名、大專校院11名及矯正學校1名。

台北市萬華區東園國小運動教練賴敏男深信「球場就是課堂」，棒球訓練不只磨練技術，更能塑造人格。他以耐心與溫暖陪伴球員成長，天賦出眾的小林曾因控球不穩、缺乏自信，又抗拒基本功，比賽失利後，在賴教練鼓勵下重新苦練，最終成為世界少棒賽最佳投手，助台灣奪回睽違29年的世界冠軍。

家住桃園、每天跨縣市通勤的一位張姓學生，賴教練訓練後總親自送他到萬華車站，這份陪伴也支持他赴日深造，日後成為國際賽事中的「台灣之光」。小駱挑戰職棒失利、人生陷入低潮時，賴教練邀他返校共同培育下一代，師徒攜手再度帶領東園少棒奪冠。

賴敏男不只培養選手，更用關懷接住孩子，讓棒球精神與教育使命在紅土場上持續傳承，展現教練亦師亦父的教育力量。

任職台南市南區新興國小的洪文正，30年來始終以「先了解、再行動」為教學信念。初任導師時，他曾誤把剪著平頭的女學生小惠當成男生，當眾斥責她未依指示搬課本。事後得知小惠因父親年邁、母親智能障礙，家境清寒才無奈剃平頭，洪文正深感自責，親自向她鞠躬道歉，並立誓不再未經了解便責怪任何孩子。

隔年，小惠在教室劇烈嘔吐，卻因家貧不敢就醫，只說喝鹽水就會好。洪文正立即開車送她到8公里外的診所，並懇求醫師開足連假期間所需藥物，承諾由自己負擔全部費用。醫師被他的付出感動，不但免費診治，還提供七天藥物與營養品，並勉勵他延續教育熱忱。這段經歷讓洪文正更堅信，教育不只是傳授知識，更要理解孩子的處境，並以實際行動接住每一個需要幫助的生命。

教育部表示，今年有174名候選人，決審小組評審委員進行書面資料審查及面談，經過評選，選拔出72名獲獎者。每位獲獎者在教學或行政工作上孜孜奉獻，足堪為教育的典範。

教育部表示，師鐸獎獲獎人員事蹟將收錄於《115年師鐸獎芳名錄》，並將上傳至教育部良師興國網站（網址：https://excellentteacher.moe.edu.tw/），以及登錄於教育家網站「人物故事」專區。

桃園市立桃園高中老師謝文茹。圖／教育部提供
桃園市立桃園高中老師謝文茹。圖／教育部提供

新北市立豐珠中學老師羅琬臻。圖／教育部提供
新北市立豐珠中學老師羅琬臻。圖／教育部提供

台北市萬華區東園國小運動教練賴敏男。圖／教育部提供
台北市萬華區東園國小運動教練賴敏男。圖／教育部提供

國立陽明交通大學教授凌憬峯。圖／教育部提供
國立陽明交通大學教授凌憬峯。圖／教育部提供

雲林縣樟湖生態國民中小學老師陳綺華。圖／教育部提供
雲林縣樟湖生態國民中小學老師陳綺華。圖／教育部提供

台南市南區新興國小老師洪文正。圖／教育部提供
台南市南區新興國小老師洪文正。圖／教育部提供

師鐸獎 賴敏男 運動

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