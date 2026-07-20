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打造麥田出版形塑台灣集體閱讀記憶 陳雨航獲金鼎獎特別貢獻獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第50屆金鼎獎特別貢獻獎由資深出版人暨編輯、作家陳雨航獲得。圖／陳雨航提供
第50屆金鼎獎特別貢獻獎由資深出版人暨編輯、作家陳雨航獲得。圖／陳雨航提供

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文化部今日公布第50屆金鼎獎得獎名單，由資深出版人暨編輯、作家陳雨航獲得特別貢獻獎。文化部表示，走過50屆的金鼎獎，除了是出版界的最高榮譽，也始終呼應重要趨勢，如今年基於適當使用AI作為協作工具能為各業別提升效率立場，特別要求報名者須透過切結書揭露AI使用方式。邁入下一個50年，文化部也將透過充分諮詢，針對金鼎獎整體品牌意象，以及獎項、獎額等進行精進，讓金鼎獎持續陪伴台灣出版產業。

評審團表示，特別貢獻獎得主陳雨航在80年代台灣新電影浪潮衝撞戒嚴體制、爭取創作自由的時代，他嚴守新聞與電影藝術的良知，成為重要的媒體守門人。而後投身出版產業，引進當代具影響力的作家，形塑台灣讀者的集體閱讀記憶，並編輯整理臺灣重要作家作品，為台灣文學留下彌足珍貴的資產；在一般讀者對西方人文思想接觸無多的90年代，與王德威合作，引介思潮、出版經典論著、豐富讀者的知識視野。其創立的「麥田出版」如今已成讀者信賴的文學品牌，出版反映時代、也開啟時代，獲獎實至名歸。

文化部表示，支持圖文原創出版向為重要政策，文化部除在「文學創作獎勵」打開年齡限制、推出「下一本書」獎勵支持獲國內外重要獎項創作者持續書寫，以及「流浪計畫」獎勵支援國外田調或駐村創作，並透過國內的台北國際書展、兒少書展，與協助業者積極參與國際書展、國際作家節等，增加國際認識臺灣出版機會與提升外譯本擴大版權銷售可能。

第50屆金鼎獎頒獎典禮預計於9月舉行，典禮影片將上傳金鼎獎YouTube頻道，並將廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展，以及作家講座等相關推廣活動，透過多元行銷和線上線下推廣活動，加強宣傳優質臺灣原創作品。相關消息請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook粉絲專頁及YouTube頻道。

金鼎獎官方網站：https://gta.moc.gov.tw/

金鼎獎粉絲專頁：https://www.facebook.com/thegoldentripodawards/

金鼎獎YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/mocgta

麥田出版 金鼎獎 陳雨航

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