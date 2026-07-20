師鐸獎揭曉 新北5教師「以學生為中心」獲最高榮譽

教育部今公布115年師鐸獎得獎名單，新北有5位優秀教育工作者榮獲教育界最高榮譽，包括自強國小張明賢校長、三重高中校長曾慧媚、豐珠中學主任羅琬臻、昌平國小教師林心怡及淡水商工老師柯燕輝。5位得獎者長期投身基層教育，從學校領導、偏鄉與戶外教育、教學共備、藝術扎根到技職創新，以專業與熱忱陪伴孩子成長，也展現新北優質教育的豐沛能量。

自強國小校長張明賢擔任校長十二餘載，以「精準領導」、「服務領導」為核心策略，發掘不同學校的潛力特色，將偏鄉學校帶入國際視野、在都會學校深耕品德教育，影響力跨越城鄉。屢獲教育部重大評選肯定，更於本年度收穫師鐸獎殊榮。

三重高中校長曾慧媚堅守「以學生為中心」的信念，致力打造溫馨、專業且具前瞻性的學習環境。面對不同學校條件，她以穩健治理、跨處室合作與專業對話凝聚共識，建立制度，推動閱讀教育、科學素養、美感教育與友善校園，讓教育不僅傳遞知識，更能滋養品格與生命力，使學校成為親師生與社區信賴的共學場域。

豐珠中學主任羅琬臻以「山海為教、音樂為橋」為核心教育理念，透過真實場域與藝術陪伴，引導學生在體驗中學習、在關係中成長。羅琬臻曾帶著低自信的學生登山，學生從當下的逃避、抱怨，到多年後主動傳訊、感念當時的經驗已成為他的動力，在豐珠的山與海之間，結合戶外教育與音樂情緒輔導，協助學子翻過人生山頭。

昌平國小老師林心怡在25年教職生涯中，在數學輔導團服務23年，「共備」成為日常，透過校內、跨縣市分享，持續陪伴夥伴教師們找回教學的驚喜感與價值。數學理論可以是課堂上的光，林心怡持續將光帶進每位師生的心中，讓每個人心中那熱愛數學的種子發芽、茁壯。

淡水商工老師柯燕輝擔任導師與行政工作30餘載，曾任學校裡大大小小行政職位，對校務、教務工作早已了然於心；面對AI科技快速變遷，柯燕輝秉持開放與前瞻的態度，帶領控制科順應時勢，帶入機電整合、智慧製造、歐姆龍公司產學合作，讓學校技職教育與時俱進。柯也積極帶領學生參加機器人、機電整合、發明展等競賽，鼓勵學生勤練與創意並進，有效提升學生自尊自信。

教育局表示，師鐸獎不僅是教育工作者的最高榮譽，更彰顯教師長期深耕教育、陪伴孩子成長的重要價值。每一位獲獎教師都是新北教育最耀眼的典範，也是推動教育持續向前的重要力量。

昌平國小老師林心怡在25年教職生涯中，在數學輔導團服務23年，「共備」成為日常。圖／新北市教育局提供

豐珠中學主任羅琬臻以「山海為教、音樂為橋」為核心教育理念，透過真實場域與藝術陪伴，引導學生在體驗中學習、在關係中成長。圖／新北市教育局提供

自強國小校長張明賢擔任校長十二餘載，以「精準領導」、「服務領導」為核心策略，發掘不同學校的潛力特色。圖／新北市教育局提供