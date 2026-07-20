謝仕淵接任國立台灣歷史博物館館長 李遠：期待成為「世界的台史博」

文化部今日宣布，原任國立台灣歷史博物館館長張隆志將於8月1日歸建，所遺職缺將由國立成功大學歷史系副教授謝仕淵接任。

文化部長李遠感謝原任台史博館長張隆志以其豐厚的台灣史涵養，帶領台史博實踐「公眾史學」理念，從典藏、研究、展覽及推廣，到台史博二期館舍定位與規劃，持續致力讓台灣歷史自然地貼台灣人民的日常，並讓國際看見台灣在世界地圖上的獨特與主體性。

謝仕淵為國立台灣師範大學歷史研究所博士，現任國立成功大學副教授，曾任台南市政府文化局長、國立台灣歷史博物館副館長、研究員等職位，同時具備學術研究，以及城市、館舍文化政策擘劃能力。

李遠表示，謝仕淵自台史博成立初期即進入擔任研究人員，一路從基層到副館長，陪伴與見證台史博成為認識台灣，以及保存、述說當代台灣社會議題最重要的窗口。尤其謝仕淵回歸學校及擔任台南市政府文化局長後，仍持續透過展覽、著作、社會服務等，將學術研究、城市文化發展，轉譯為民眾可輕鬆接觸的語彙、故事及感知。

李遠表示，台史博正值第二期擴建工程啟動時刻，同時台史博連結鄰近的亞太國際棒球訓練中心及山海圳國家綠道，亦將實現文化部用文化串接運動、生態、觀光等，跨部會文化治理模式「擴大文化版圖計畫」中，最具代表性的文化生活圈。相信以謝仕淵對於台史博、台南，以致於台灣最深刻的認識與情感，一定能帶領台史博逐步邁向在台南位居「台南文化運動生態廊道」的樞紐、在台灣作為「大家的博物館」，並成為「世界的台史博」願景。