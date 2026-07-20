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童疑被強迫餵食學狗爬...家長今告幼兒園 蔣萬安：罰太輕將反映

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席出席民權大橋景觀橋啟用受訪。圖／截自UDN直播
北市長蔣萬安今天上午出席出席民權大橋景觀橋啟用受訪。圖／截自UDN直播

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台北市一所私立夏莉絲國際幼兒園涉及不當對待幼童案，北市議員徐立信今早陪同家長赴台北地檢署按鈴提告，控告涉案教保員、園長及負責人涉犯傷害等罪，並呼籲北市府比照基隆市政府提起獨立告訴。北市長蔣萬安今表示，會提出刑事告發與行政調查併行。

這家私立幼兒園，因有家長指控，有多名幼兒疑似遭到教保員不當強迫餵食、孤立、強迫學狗爬等，徐立信今陪同家長提告。

蔣萬安今天上午出席出席民權大橋景觀橋啟用受訪，蔣萬安說，教育局今天已經清楚說明，會提出刑事告發與行政調查併行，上周也與家長面對面，接受相關陳情，家長也有反映，目前的法規，罰責太輕，也會將這樣的建議，反映給中央及立法院。

蔣萬安 幼兒園 教育局

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