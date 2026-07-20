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師鐸獎72人獲選　9月22日表揚

中央社／ 台北20日電
教育部今天公布115年師鐸獎獲獎名單，從174名候選人中選拔出72名獲獎者。圖／聯合報系資料照
教育部今天公布115年師鐸獎獲獎名單，從174名候選人中選拔出72名獲獎者。圖／聯合報系資料照

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教育部今天公布115年師鐸獎獲獎名單，從174名候選人中選拔出72名獲獎者。教育部預計9月22日辦理表揚大會，獲獎人員事蹟將收錄於115年師鐸獎芳名錄。

教育部發布新聞稿指出，為發揚尊師重道的優良傳統，教育部訂有「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」；師鐸獎選拔分為初審、決審，經各縣市政府及教育部相關單位受理報名初審後，依各縣市政府教師額數比例限額推薦，再由教育部邀學者專家及社會公正人士代表組成決審小組。

決審小組參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教育政策與法令推動、課程（教學）專業與行政領導、專業成長與服務熱忱、投注教育奉獻度、對社會影響度、行政合作與公共關係等遴選標準進行評選，115年有174名候選人，經過評選，選拔出師鐸獎72名獲獎者。

115年師鐸獎共有72名獲獎者（男性38名、女性34名），獲獎者來自幼兒園2名、國小25名、國中15名、高中18名、大專校院11名及矯正學校1名。

教育部表示，師鐸獎獲獎人員事蹟將收錄於「115年師鐸獎芳名錄」，並上傳至教育部良師興國網站（https://excellentteacher.moe.edu.tw/），以及登錄於教育家網站（https://teachersblog.edu.tw/）「人物故事」專區，提供民眾參閱；為表達對獲獎教師的感謝與鼓勵，教育部預計9月22日辦理表揚大會。

教育部 師鐸獎 教師

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