私幼不當對待13童 家長看800小時監視器畫面揪76起怒提告

台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，家長日前觀看今年6月的監視器畫面，找出至少13名小孩受害、累計76起，其中小孩被老師罰「鴨鴨走路」、「學大熊」。台北市議員徐立信今上午陪同家長代表及未提告的家長赴台北地檢署對幼兒園負責人、園長、教保員等人提告傷害、強制、妨害幼童自然發育罪。

家長輪番看不同視角、高達800小時的幼兒園監視器畫面，目前在8成的監視器影像，找出疑似有76起受害案件，受害孩童至少13名，其中1名孩童13個上課日就有19件，監視器僅保存6月8日至6月25日，其餘的早已被覆蓋。

張姓家長代表指出，「全體家長都會提告」，負責人在臉書的公開道歉還限制回覆，提出的清單是5名孩子14起案件，全體家長不能接受，真心道歉的人是不會不讓受害的家長說話。事情發生迄今三周，他們才道歉，記者會的前一天，園方開始打電話給未受害的家庭「關心孩子」，受害的家庭沒有接過園方任何一通電話。

張姓家長代表表示，今天提告不是給他們機會，而是要求負責人立即撤換園長、執行長，不要用一天貼文了事，也不要挑家庭打電話，這不是一個老師的問題而是整個體系經營出問題，「我們要的是負責而不是公關文」。

一名提告的家長難過泣訴，她在教育局的安排下看監視器，看到老師所言「請孩子去旁邊冷靜休息而已」，竟是孩子在走廊來回蹲著走路；小孩告訴她，老師說這是「鴨鴨走路」、學狗爬叫做「學大熊」。一天午休，老師「數秒鋪睡袋」她的小孩鋪最慢就被罵、睡袋被丟出教室，還被老師單手拽出，小孩哭著跪在地上不願意出去，老師說「我不要再跟你說話，再見」，趴的一聲關上門，小孩迄今都記得這段經歷。

家長指出，有段時間小孩不想上學、晚上睡覺會哭會、哀叫，小孩還曾對她說，「我都覺得我沒有做很壞的事情，但老師一直生氣我...」，老師說畫畫「不能畫出線」，小孩在家畫圖畫出線就會緊張，甚至崩潰，哭著說「我畫不好，不敢畫」。

家長的委任律師陳威達表示，教育局日前說明完成檢視800小時不同視角的監視器畫面，不當管教包含掌摑、跪地爬行長達20分鐘，不予進食、強迫進食等行為，今也會聲請調查證據，請檢方要求教育局交出相關紀錄，以縮短偵查進度時程。

徐立信表示，經深入調查發現，幼兒園園長早已是隱匿黑數的「蓋牌慣犯」有同體系分校的家長出面血淚控訴，該園長2024年曾對幼童實施肢體暴力，導致孩子大腿出現嚴重抓痕與瘀傷，當時園長對外謊稱已通報，事後向社會局、教育局查證根本「毫無紀錄」，1個月後被害幼童遭到園方以敷衍的藉口「無故退學」實施封口。

徐立信呼籲，檢調單位應立即司法介入、查扣園方所有歷年硬碟，並同步傳喚相關人等，以防止串證、防湮滅證據。北市府今指出，幼兒園發生不當管教案，採「行政裁罰」與「刑事司法」雙軌並進，目前教育局已向地檢署告發。

台北市某私立連鎖幼兒園爆發疑似集體不當對待幼童案，一名提告的家長難過泣訴，她在教育局的安排下看監視器，看到老師所言「請孩子去旁邊冷靜休息而已」，竟是孩子在走廊來回蹲著走路；小孩告訴她，老師說這是「鴨鴨走路」。記者蕭雅娟／攝影