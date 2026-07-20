「青志季」邀青年多元服務 聚焦文化認同、環境共生

青年署統籌12家青年志工中心，於7月至9月間辦理「青志季」，以「文化認同、環境共生」為核心，推動暑期營隊、地方走讀、環境教育等多元服務，邀青年以行動關懷社會。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，隨著青年基本法完成立法，為保障青年多元參與公共事務、促進自我發展，青年署辦理「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，鼓勵青年投入志願服務，運用自身專業，以實際行動關懷社會。

青年署自民國113年起推動「青志季」活動，統籌全台12家青年志工中心，於每年7月至9月間辦理系列行動，提供多元主題服務方案，讓更多青年從不同管道、面向接觸志願服務，號召青年以行動認識土地、連結在地。

115年青志季以「文化認同、環境共生」為核心，透過結合青年專長與社會參與，推動暑期營隊、地方走讀導覽及環境教育等多元服務行動，將青年實踐力轉化為在地的文化生命力與環境永續力，讓志工服務成為運用所學、回饋家鄉的實踐。

桃園青年志工中心辦理「新一代暑期營隊」，由青年陪伴新住民子女，透過文化認識與環境教育活動，提升自我認同與學習動機；台東青年志工中心結合「2026台東慢食節」，推動「慢食永續系列－慢食節實地走訪與實踐方案產出」，帶領青年走訪在地店家與小農，認識地方食材與飲食文化，發展結合場域特色的服務行動方案。

青年署表示，其他青年志工中心也將辦理多項與文化、教育、環境相關志工培力與服務行動，歡迎有志投入服務、關心地方與公共議題的青年加入，讓志願服務成為青年履歷中最具特色的亮點，青志季詳細資訊可上網查詢（https://youthvolunteer.yda.gov.tw/）。