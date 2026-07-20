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「魔女宅急便」音樂劇到台中 歌劇院裡繼續勇敢飛翔

中央社／ 台北20日電
真人版「魔女宅急便」山戶穗乃葉飛到空中。圖／牛耳藝術提供
真人版「魔女宅急便」山戶穗乃葉飛到空中。圖／牛耳藝術提供

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台日合作音樂劇「魔女宅急便」完成台北國家戲劇院演出場次，這週起將移師台中國家歌劇院演出。這回演出台北場口碑發酵，台中加演場次開賣，大小觀眾可跟著魔女琪琪繼續勇敢飛翔。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，台北國家戲劇院11場演出昨天落幕，台灣觀眾毫無保留的熱情，給了日本演員們滿滿感動；演員們於受訪時紛紛表示，台灣觀眾席傳來的能量超乎想像，每一次即時笑聲與掌聲，都是支持演出時最大動力。

日本演員們回應台灣觀眾熱情，不僅誠意十足地謝幕，還特地用苦練的中文對台下大喊：「我愛你們！」、「我們下次見！」這份努力心意無疑為「魔女宅急便」音樂劇寫下溫馨一幕；不少觀眾演出後都表示，「感受到日本演員們無比的用心與誠意」。

原著作者角野榮子表示，琪琪最迷人之處，在於「著陸後腳踏實地生活的勇氣」。飾演大琪琪的山戶穗乃葉分享，剛搬到東京不久的她，現實處境與初到陌生城市的琪琪完全重疊，「就跟琪琪一樣，我努力將不安化作期許。」音樂劇「魔女宅急便」將於7月24日起到8月3日演出，地點在台中國家歌劇院。

「魔女宅急便」經典場景「剪刀石頭布麵包店」於舞台重現。圖／牛耳藝術提供
「魔女宅急便」經典場景「剪刀石頭布麵包店」於舞台重現。圖／牛耳藝術提供

音樂劇 台中 日本

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