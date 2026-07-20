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金鼎獎揭曉 資深出版人陳雨航獲特別貢獻獎

中央社／ 台北20日電
文化部今天公布第50屆金鼎獎得獎名單，資深出版人暨編輯、作家陳雨航獲得特別貢獻獎。聯合報系資料照
文化部今天公布第50屆金鼎獎得獎名單，資深出版人暨編輯、作家陳雨航獲得特別貢獻獎。聯合報系資料照

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文化部今天公布第50屆金鼎獎得獎名單，資深出版人暨編輯、作家陳雨航獲得特別貢獻獎。

文化部表示，走過50屆的金鼎獎，除了是出版界的最高榮譽，也始終呼應重要趨勢，今年基於適當使用AI作為協作工具能為各業別提升效率立場，特別要求報名者須透過切結書揭露AI使用方式。

文化部表示，邁入下一個50年，文化部也將透過充分諮詢，針對金鼎獎整體品牌意象，以及獎項、獎額等進行精進，讓金鼎獎持續陪伴台灣出版產業。

評審團表示，陳雨航在80年代台灣新電影浪潮衝撞戒嚴體制、爭取創作自由的時代，他嚴守新聞與電影藝術的良知，成為重要的媒體守門人。而後投身出版產業，引進當代具影響力的作家，形塑台灣讀者的集體閱讀記憶，並編輯整理台灣重要作家作品，為台灣文學留下彌足珍貴的資產。

除此之外，在一般讀者對西方人文思想接觸無多的90年代，陳雨航與王德威合作，引介思潮、出版經典論著、豐富讀者的知識視野。其創立的「麥田出版」如今已成讀者信賴的文學品牌，出版反映時代、也開啟時代，獲獎實至名歸。

文學圖書獎獲獎作品包括韓麗珠的「裸山」、連明偉的「槍強搶嗆」、高俊宏的「西納列克 Snaliq」以及林俊穎「七月爍爁」，主題或藝術手法都獨具特色。

非文學圖書獎得獎者包括藍永翔「旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記」，史多禮股份有限公司（故事Story Studio）的「此地即世界：台灣，世界史的現場」，鄭漢文與陳乃嘉的「有靈2 與神同行的阿美族民族植物」以及藍佩嘉「成為『新二代』：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女」。

文化部表示，支持圖文原創出版為重要政策，除在「文學創作獎勵」打開年齡限制、推出「下一本書」獎勵支持獲國內外重要獎項創作者持續書寫等，文化部並透過台北國際書展等與協助業者積極參與國際書展、國際作家節等，增加國際認識台灣出版機會。

第50屆金鼎獎頒獎典禮預計於9月舉行。

文化部今天公布第50屆金鼎獎得獎名單。圖／文化部提供
文化部今天公布第50屆金鼎獎得獎名單。圖／文化部提供

文化部 金鼎獎 陳雨航

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