管中閔嘆「社會不關心中研院院士會議」 陳建仁：這是少數意見

兩年一度的中央研究院院士會議落幕後，中研院院士、台大前校長管中閔在臉書上表示，「幾天看似熱鬧的會議，我注意到社會其實對此並不關心（和早年很不相同）」。中研院院長陳建仁今赴立院進行業務報告，立委羅廷瑋以管中閔言論詢問陳建仁「社會關注中研院院士會議嗎?」陳建仁認為，台灣社會當然關注，他尊重管中閔院士的個人想法，「但這是少數意見，不是大眾的意見」，他不多做評論。

陳建仁指出，如果從報章雜誌的報導來看，本屆中研院院士會議，媒體報導超過一百多篇，各個學術研究機構和大學都對當選院士加以表揚，代表各界認為中研院院士是一個很大的榮譽。 而中研院的院區開放或開放大眾的演講，參與率都很好。