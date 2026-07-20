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稱「閣揆是最後政務公職」卻接中研院長 陳建仁：學術研究是我的最愛
中研院院長陳建仁在2023年1月就任行政院長時曾公開表示，行政院長將是他人生「最後一個政務人員公職」，卻又接任中研院院長，引發了外界對其誠信與說法前後矛盾的質疑。今天他赴立院進行擔任中研院長後首次業務報告，立委羅廷瑋、葛如鈞等人提出質疑，他表示，行政院長和副總統是公共服務，中研院院長是學術研究，擔任中研院院長是「回到我學術研究的領域」。
「學術研究是我的最愛，所以我回到學術研究的領域。公共服務是對國家與社會的使命，我也會認真來做好 。」陳建仁表示，中研院院長本身就是特聘研究員、現在還是從事學術研究，再加上學術行政，「我的所有目標都著眼在學術發展」。他指出，行政院長和副總統是公共服務工作，而中研院是學術研究機構。
立委柯志恩則詢問，陳建仁還具有民進黨黨員身分？如何維持超然獨立？陳建仁承認自己還有民進黨黨員身分，而他擔任任何角色都會嚴守作為，努力保持學術中立。
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