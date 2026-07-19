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從成語學習品格與人生智慧 陳育慧發表新書「成語不只是四個字」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育工作者陳育慧生命力作「成語不只是四個字」新書發表會，今天下午在新竹縣文化局演奏廳溫馨登場，百位親子一起翻開書頁、齊聲朗讀。記者王駿杰／攝影
教育工作者陳育慧生命力作「成語不只是四個字」新書發表會，今天下午在新竹縣文化局演奏廳溫馨登場，百位親子一起翻開書頁、齊聲朗讀。記者王駿杰／攝影

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教育工作者陳育慧生命力作「成語不只是四個字」新書發表會，今天下午在新竹縣文化局演奏廳登場，百位親子一起翻開書頁、齊聲朗讀，現場書聲、笑聲與掌聲交織。

該活動吸引政界、教育界、文化界及企業代表到場力挺，包括新竹縣長楊文科妻子甘秀美、立委徐欣瑩、新竹縣議員吳旭智、新竹縣文化局長朱淑敏、前台北教育大學校長莊淇銘、風傳媒集團合夥人陳又嘉等人共同見證新書誕生。

活動安排小作家聯展、老照片說故事、新書分享及百人親子共讀。家長陪孩子一字一句念出書中成語故事，孩子也站上舞台分享作品與心得，稚嫩聲音迴盪演奏廳，不少家長拿起手機記錄珍貴畫面。

陳育慧表示，成語不只是考試要背的四個字，每句話背後都藏著歷史、情感及做人處事的智慧。她希望家長陪孩子閱讀時，不只解釋字義，也能聊聊生活、感受與選擇，讓閱讀成為親子靠近彼此的方法。

徐欣瑩則肯定陳育慧長年投入教育，將語文知識轉化成孩子容易理解的故事，讓孩子在閱讀中培養思考能力，也從成語裡學習品格與人生智慧。

吳旭智表示，閱讀是孩子面對未來的重要基礎，親子共讀更能建立家庭情感。甘秀美與朱淑敏也向作者及現場家庭送上祝福，盼閱讀風氣持續在新竹扎根。

活動獲MR.WISH希望好茶及順成蛋糕熱情贊助，準備飲品與點心陪伴親子共享午後時光。現場不只有書香，也多了甜甜的人情味，讓新書發表會成為家庭、教育與企業共同參與的溫暖行動。

陳育慧表示，希望「成語不只是四個字」未來走進更多校園與家庭，陪孩子從四個字出發，讀懂一則故事，也慢慢讀懂自己的人生。

教育工作者陳育慧生命力作「成語不只是四個字」新書發表會，今天下午在新竹縣文化局演奏廳溫馨登場，百位親子一起翻開書頁、齊聲朗讀。記者王駿杰／攝影
教育工作者陳育慧生命力作「成語不只是四個字」新書發表會，今天下午在新竹縣文化局演奏廳溫馨登場，百位親子一起翻開書頁、齊聲朗讀。記者王駿杰／攝影

楊文科 徐欣瑩 吳旭智

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