台灣4學生國際生物奧賽奪金 賴總統賀電肯定

2026年第37屆國際生物奧林匹亞競賽於12日至19日在立陶宛維爾紐斯舉行，台灣4名高中生全數奪金，表現亮眼。

據駐立陶宛代表處新聞稿，今年國際生物奧林匹亞競賽（International Biology Olympiad, IBO）上，台灣代表隊由台中一中許庭睿、北一女中陳語晨、建國中學詹緯濬及姚亦耕等4名學生組成，在競爭激烈的賽事中脫穎而出，於18日頒獎典禮上全數獲得金牌。

駐立陶宛代表王雪虹出席頒獎典禮，親自向得獎學生表達祝賀，並轉頒總統賴清德及副總統蕭美琴賀電，肯定選手優異表現，勉勵持續精進專業，未來在各領域發光發熱。

據駐立陶宛代表處指出，國際生物奧林匹亞競賽為全球頂尖高中生生物競賽之一，每年由不同國家主辦，自1989年於捷克創辦以來規模逐年擴大。今年共有來自78國、逾300名學生參賽，競爭激烈。台灣自1999年起參賽，歷年表現優異，累計獲獎成績亮眼。

依教育部「參加國際數理學科奧林匹亞及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得IBO競賽金、銀、銅牌獎者，可依成績保送大學或推薦入學，並獲頒獎學金。