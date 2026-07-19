國際化學奧賽台灣3金1銀 明年接棒主辦國際賽

2026年第58屆國際化學奧林匹亞競賽成績揭曉，在92個國家、363名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得3金1銀佳績，國際排名第3名。

代表隊3位金牌獲獎者為台北市立建國高級中學學生方怡宸、高雄市立高雄高級中學學生張宸睿、台中市立台中第一高級中等學校學生范奕揚；1位銀牌獲獎者為國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生鄭秉皓。

本次參賽的我國代表隊，是由國內大學10多位教授組成的輔導團隊負責培訓，從全國141所學校共2406名學生競賽中選出4名學生代表參賽。代表團於7月10日飛往烏茲別克塔什干參賽，於當地時間18日下午舉行頒獎及閉幕典禮。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，針對學生參加國際化學奧林匹亞競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，並分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，則以最高獎額辦理。

國教署表示，我國自1992年起積極參與國際化學奧林匹亞競賽，2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽將由我國主辦，我國代表團已於本次競賽閉幕典禮迎大會會旗回國，期盼2027年透過主辦國際賽事的機會，讓台灣再次登上國際舞臺，並藉由跨國的連結，促進我國科學教育發展，發掘與培養數理資優人才。