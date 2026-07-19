國際生物奧林匹亞競賽傳捷報！台灣勇奪4金世界第一

2026年第37屆國際生物奧林匹亞競賽成績揭曉，在78個國家、302名參賽學生中，我國共獲得4金佳績，國際排名為第1名。此外，我國推派的國立嘉義大學教授楊奕玲在國際生物奧林匹亞競賽指導委員會（IBO Steering Committee）改選中，以最高票當選指導委員。

我國代表團7月10日飛往立陶宛參賽，預計於7月23日返抵國門。代表隊4位金牌得主分別為台北市立建國高級中學學生姚亦耕（個人排名第4）、詹緯濬（個人排名第5）、台北市立第一女子高級中學學生陳語晨（個人排名第18），以及台中市立台中第一高級中等學校學生許庭睿（個人排名第19）。

本次參賽的4名學生代表，是由國內大學20多位教授組成的輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營4階段考驗，從全國187所學校共2885名學生中脫穎而出。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽。未來將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，培育具潛力之生物人才，並透過參與國際賽事促進跨國交流，推動青年學子與世界接軌，以提升學生國際視野及國際競爭力。