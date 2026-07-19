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大專生5年減14.7萬人 社會、人文學科占比遞減

中央社／ 台北19日電

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教育部最新統計，114學年大專生105.7萬人，5年減14.7萬人，學士班因少子女化衝擊減14萬人；大專生就讀科技類占比5年間增加4.4個百分點，社會類、人文類占比皆逐年下降。

教育部近日公布114學年學校基本概況統計，114學年幼兒園6616所，比上學年減41所；國小2607所，比上學年減6所；國中736所，較上學年增1所；高中505所，較上學年減1所；大專校院139所，比上學年減1所；幼兒園近5年增169所，其中公共化幼兒園增398所（17%），主因是持續擴大幼兒教保服務公共化。

根據統計，114學年各級學校學生總數392.9萬人，以國小116.5萬人最多，其次為大專105.7萬人；受少子女化現象影響，各級學校學生總數逐年遞減，114學年比109學年減28.3萬人（6.7%），以高中減幅12.7%最大，其次為大專減幅12.2%。

114學年高中學生數53.2萬人，比109學年少7.7萬人（12.7%），各學程學生數均減少；觀察各學程學生占全體學生數比率，5年間皆以普通科及專業群科為大宗，普通科占比由109學年46.6%增至114學年51.7%， 專業群科占比由109學年40.1%減至114學年37.4%。

大專學生數於109學年為120.3萬人，其後逐年減少，114學年降為105.7萬人，5學年間減14.7萬人，其中碩、博士班學生微增，學士班因少子女化衝擊減14萬人。

教育部表示，大專生按學科3分類觀察，114學年以就讀科技類學生51.2萬人（48.4%）最多，社會類、人文類各35.4萬人（33.5%）、19.1萬人（18.1%）；與109學年相較，科技類學生數減1.7萬人，但占比反增4.4個百分點，社會類、人文類占比各減2.9個、1.5個百分點。

STEM是科學、技術、工程、數學等4領域合稱，114學年大專STEM領域學生有38萬人；觀察STEM領域學生數占全體大專生比率，由109學年的31.8%增至114學年35.9%；STEM領域學生中，研究所學生由109學年7.9萬人（20.5%）增至114學年9萬人（23.7%）。

幼兒園 教育部

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