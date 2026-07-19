李家同倡恢復「起立敬禮」 部落客有感嘆：台灣年輕人真的越來越沒禮貌

前暨南國際大學校長、清大榮譽教授李家同15日提出，校園應重新重視基本禮儀教育，恢復學生上、下課向老師「起立敬禮」等儀式，希望藉此培養尊師重道與生活教育。對此，在泰部落客「泰國清邁象」分享自身經驗，直言近年接觸台灣遊客時，常感覺年輕一代愈來愈不懂得表達感謝，相關說法也引起關注。

「泰國清邁象」昨（18）日在臉書發文表示，自己看到李家同倡議恢復上下課敬禮後，想起在泰國生活4年多以來的觀察，他平時在當地花店工作，偶爾會遇到因語言不通、需要協助的台灣遊客，因此經常主動上前翻譯與介紹。

他表示，起初能在台灣遊客與泰國人之間協助溝通，感到相當開心，也認為能幫上同鄉是一件好事，不過卻也逐漸察覺部分年輕台灣旅客接受協助後，往往沒有任何表示便直接離開，「連一句簡單的謝謝、再見都沒有，彷彿剛剛的協助都是理所當然，這到底是『近視』沒看到我，還是真的慣性目中無人」。

部落客坦言，這些經驗讓自己相當心寒，甚至開始提醒自己不要再過度熱心，以免一次次拿熱臉貼冷屁股。看到李家同談論校園禮儀後，他也回想起過去學生上下課時，會向老師喊「起立、敬禮、坐下」，認為這類基本禮貌如今似乎逐漸淡化。

他更直言，自己雖然只有高中畢業，但部分大學生展現出的待人態度，反而不如他過去接受的禮儀教育。對於學生時期校園內隨處可見、提醒尊重與品德的標語，他直到長大後才體會，這些內容其實是在教導一個人如何待人處事。

「泰國清邁象」表示，自己知道這些話可能會激怒部分民眾，但仍必須誠實地說：「我在泰國生活久了才發現，我們華人的禮儀與尊重，真的遠遠不及格！」