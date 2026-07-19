校園新鮮事／嘉縣竹崎高中機器人隊闖美 點燃偏鄉科技夢

嘉義縣立竹崎高中積極發展科技教育，成立機器人社團，組成FRC7551機器人代表隊，近年多次在國內外競賽獲獎。今年首度闖進美國FRC世界機器人總決賽，在五九八支隊伍中取得資格賽最佳排名第五十名，展現偏鄉學校「資源有限、創意無限」實力，帶動鄰近國中、小學創客風氣。

竹崎高中將機器人教育融入課程，學生從組裝機械、撰寫程式到ＡＩ應用，全程實作，遇到機器故障便拆解檢修、重新組裝，不斷測試修正，透過「做中學」將課堂知識轉化成果，培養解決問題與堅持到底精神。

主任黃冠霖說，FRC賽事除考驗機器人設計操作能力，要求各國隊伍組聯盟合作，學生須運用外語交流設計理念，迅速調整機械結構與自動化程式，競爭中互助合作，累積珍貴國際交流經驗。校長蘇淵源感謝縣府與民間企業支持，讓學生能赴美參加FRC世界總決賽，雖然經費設備無法和其他國家隊伍相比，他相信，學生憑創意努力，一定能在世界舞台取得亮眼成績。

機器人製作是跨領域學習，學生須將問題拆解成不同模組，整合視覺辨識、動力傳輸、角度控制等技術，過程中常面臨零件損壞或程式錯誤，但能從中培養冷靜分析、除錯及系統思考能力。

學校表示，校內機器人社團涵蓋機電整合、程式設計及創客手作等課程，鼓勵學生將創意化為作品，提升邏輯思維、實作能力與團隊合作精神。近年亦與鄰近國中小合作推動科技教育三級銜接，讓偏鄉學生接觸科技與程式設計。