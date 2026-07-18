臺灣漫遊錄得獎後 金翎首部小說將問世

身兼譯者及作者雙重身分的金翎，因翻譯「臺灣漫遊錄」備受矚目，她今天表示，下一部譯作是李佳穎小說「進烤箱的好日子」，預計明年1月出版發行，金翎自己的小說也將在明年4月問世。

金翎今天出席由中正紀念堂舉辦「自由的花蕊2026名家綻放講堂」，以「英語世界的台灣敘事：文學翻譯與議題報導的視法與實踐」為題，與「鬼島之音PODCAST電台監製」吳怡慈（Emily）進行對談。

金翎今天在對談中提到初踏入「翻譯」領域的機緣，是在美國就讀普林斯頓大學時選修文學翻譯課程，教授直接就要同學們嘗試翻譯一部作品，「我選的是我父親（金光裕）的武俠小說」，聽到別人選魯迅的作品，金翎尖叫「那也太簡單了吧！」

金翎表示，翻譯最吸引她的地方，在於背後龐大的研究功夫，有點像新聞媒體的查證工作；翻譯能力的養成則需藉著大量吸收「source language」與「destination language」兩端的作品，且必須留意語言的地域性差異。

金翎自陳因長年旅居美國，慣用的英文帶有美國東岸色彩，即使曾有人建議她採用某個「只有蘇格蘭人會用」但更貼近原文精髓的說法，她仍認為不適合放進自己的譯本，因為「不想假裝自己是英國人」。

有讀者問到關於「臺灣漫遊錄」書中大量出現中、日文古典詩詞的問題，金翎表示這對她而言的確是極大挑戰，超出她主修英美文學的訓練範圍，但她會先上網尋找台灣、中國、日本的白話詮釋，再向父親請教，父親的回答卻往往是「這就是一個感覺嘛」，最後她就將這種「感覺」轉化為貼近原作年代語感的譯文。

金翎也提到她熱衷的創作，表示她早在幼稚園畢業時就用家中的電腦寫了回憶錄，這是她創作的開端。談到即將出版的小說作品，她則語帶神祕表示，會是一個關於「帶他去日本的故事」，「裡面真正的贏家，我覺得是個台灣人」。

金翎的小說作品將先以英文版發行，預計明年4月出版，台灣版則將在明年底出版發行。