國際處境艱難 金翎：台灣敘事變得更重要

台灣國際處境艱難，長篇小說「臺灣漫遊錄」譯者金翎今天表示，在國際間如何形容台灣變成難題，但也更顯得台灣敘事的重要。

「臺灣漫遊錄」英文版今年5月獲得國際大獎「國際布克獎」，書名及內容主題均使國際媒體無法迴避「台灣」。

金翎今天出席由中正紀念堂舉辦的「自由花蕊2026名家綻放講堂」，以「英語世界的台灣敘事：文學翻譯與議題報導的視法與實踐」為題，與「鬼島之音」PODCAST電台監製吳怡慈（Emily）進行對談，「臺灣漫遊錄」作者楊双子以及金翎的父親、建築師金光裕均到場。

對談現場一開始即播放金翎在「國際布克獎」頒獎典禮上致詞的一幕，金翎紅了眼眶，吳怡慈也提到「這一段每看一次哭一次」。

金翎表示，她為了這段致詞，事前句句斟酌，「我知道我只要講我的國家，直播可能直接就被關掉，也擔心事後國際媒體記者得面對編輯台的壓力，因為他們背後的平台有可能面臨中國的各種懲罰」。

金翎在現場播放該段致詞的中文及英文版簡報，並逐字向觀眾解釋各處用字遣詞背後的想法。

如致詞提到「2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，我做了一個決定…」，金翎表示，一開始就提烏克蘭，是希望觀眾馬上被帶入，尤其是歐洲人，她要讓他們成為敘事中的一部分。

「可預見的未來，我不再無差別地翻譯華語作品（Sinophone Works），而只翻譯來自台灣的文學創作（writing from Taiwan）」，金翎表示，不說ChineseWorks是因為台灣很多文學作品也不是用華語寫的，而且這樣的作品愈來愈多；不想說Taiwanese而說writing from Taiwan，因為這樣會排除很多在台灣的多元族群。

金翎提到，「我會持續這樣做，直到有一天，我的家鄉的主權（my homeland's sovereignty）在英語世界裡不再是一種挑釁或笑點，直到沒有人會輕佻地對我說『我真應該去台灣看看，趁它還存在的時候』。」

金翎表示，使用my homeland's sovereignty，而不是「我的國家的主權」，這個不只對英國人、美國人說，而是要向所有會說英文的人提問，「你們要怎麼稱呼、形容、看待我們（台灣）」。

至於「我真應該去台灣看看，趁它還存在的時候」，金翎提到，她才剛致詞下台，出版社朋友就向她反映，「剛進場就有兩個（外國）人跟我們說I really should go to Taiwan while it still exists（我真的應該趁它還在的時候去台灣）」，讓金翎翻白眼。

金翎與吳怡慈全場妙語如珠，觀眾笑聲不斷，兩人也各自分享上網辦簽證時險些受騙的經驗，幸好在「國籍」那關沒有台灣選項，讓她們提高警覺，金翎說，「感謝獨裁者讓我免於受騙」。