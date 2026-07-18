FOOD超人闖進動畫世界 親子互動展首度公開創作祕密

北市藝文推廣處115年度駐館藝術家特展《FOOD超人神奇大冒險動畫展》，自115年7月15日至8月25日於本處1樓特展室展出，並於7月18日舉辦開幕活動。本次展覽由風車圖書出版有限公司策劃，以深受親子喜愛的臺灣原創動畫IP《FOOD超人》為主題，結合動畫創作歷程展示、多媒體互動裝置及教育推廣活動，策畫一場兼具知識性、趣味性與互動性的親子展覽。

《FOOD超人》自童書、有聲書、故事機及點讀教材發展至動畫作品，陪伴許多孩子閱讀與學習成長。本次展覽以「走進動畫世界」為核心概念，完整公開角色設定、世界觀建立、2D設定稿、3D建模、劇本、分鏡、美術設計、配音及動畫製作流程，讓觀眾了解動畫作品如何從創意發想逐步完成，也讓孩子認識動畫產業背後豐富且多元的專業分工。

展覽規劃多項互動體驗，包括「神速跑跑跑」動畫跑酷遊戲、「FOOD繪畫教室」數位著色互動，以及動畫劇院等內容，觀眾不只是欣賞作品，更能透過實際操作與遊戲體驗，親身感受動畫創作的樂趣，激發觀察力、創造力與想像力。

除了展覽內容外，8月12日下午亦規劃「動畫大解密DIY講座」推廣活動，透過角色互動、帶動唱及動畫原理實作，讓孩子在歡樂中學習視覺暫留原理，體驗動畫製作的基本概念，提供親子共同學習與交流的平台。

北市藝文推廣處表示，藝術家駐館展覽計畫持續鼓勵多元創作與文化推廣，本次展覽透過台灣原創動畫IP，將藝術、教育與文化內容相互結合，不僅展現台灣動畫產業的創意能量，也讓更多家庭透過展覽認識動畫藝術的創作價值，進一步支持本土文化內容發展。

《FOOD超人神奇大冒險動畫展》適合親子家庭共同參觀，誠摯邀請大小朋友一起走進FOOD超人的世界，在寓教於樂的互動體驗中，探索動畫創作的奧秘，感受台灣原創動畫的魅力。