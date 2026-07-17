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開倒車？教育部修正準則「副組長」仍教師兼任 教團痛批行政減量如騙局

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣教育產業工會今天表示，教育部日前修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，看似回應行政減量、專職化，但實際上是大開倒車。 示意圖／AI生成
台灣教育產業工會今天表示，教育部日前修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，看似回應行政減量、專職化，但實際上是大開倒車。 示意圖／AI生成

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台灣教育產業工會今天表示，教育部日前修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，看似回應行政減量、專職化，但實際上是大開倒車。如本次新增國中小「副組長」並限制由教師兼任，實際上是幫老師增加行政坑、強迫教師扛下行政枷鎖，痛批是讓行政減量淪為騙局。

台教產法制事務中心副執行長林金財提到，最令基層憤怒的，是修法增設國中小「副組長」並限制由教師兼任，名為分擔庶務、彈性人力配置，實際上是於法規直接幫教師新增行政坑。

林金財表示，實務上，大校業務繁重，許多原本該由專職行政承擔的重擔，現在極可能被包裝成「副組長」職缺。教師兼任副組長，名義上是副手、實際上是苦力，拿著比組長更低的主管加給與職等，卻要承擔同樣繁重的行政庶務。更荒謬的是，只因為銓敘部表示職員職務列等表並未訂有副組長職稱，教育部就便宜行事，強行框定由教師兼任，這種因跨部會協調失敗，進而回頭壓榨教師的畸形體制，完全是剝削基層教師。

此外，高雄市教師職業工會理事長李雅文也批評，教育部宣稱組長改由「職員優先專任或兼任」，甚至授權以約聘僱契約進用。然而，不給編制、不給預算，專職化就是畫大餅的空頭支票。

李雅文指出，學校一般行政職員額度長年未實質增加，根本沒有餘裕進用專職職員。而約聘僱組長因薪資福利差、保障低，註定面臨高流動率問題，最後不穩定的行政爛攤子，依然由學校教師承擔。

台教產理事長洪維彬表示，教育部近期接連修正編制準則，內容涉及全國國中小教師權益變革，卻完全未公開徵詢、公聽或意見蒐集等法定行政程序，違反行政程序法的程序正義。

對此，台教產提出三項訴求，要求教育部重啟公開諮詢與公聽會，並納入基層工會代表；中央直接補助預算，實質增加學校正式行政職員編制；停止無意義的計畫、成果報告與政令宣導，砍掉疊床架屋的行政業務。

教育部日前修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，台教產痛批是黑箱修法、治絲益棼。圖／台教產提供
教育部日前修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，台教產痛批是黑箱修法、治絲益棼。圖／台教產提供

教育部 教師

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