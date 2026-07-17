北市夏莉絲私幼傳虐童！家長當面陳情 蔣萬安痛心：徹查無上限

台北市私立夏莉絲國際幼兒園涉嫌不當虐待案，北市議員徐立信今在議會質詢時再爆疑有不同分校學童受虐，同時2名家長代表也赴議會，親自遞陳情信給北市長蔣萬安。蔣萬安收下後表示，完全理解會非常的心痛，並要求教育局最重及最嚴謹方式徹查並裁處，也提供心理及法律諮詢。

徐立信表示，案件爆發之後，也有同體系不同分校的家長提出孩子疑似有不當虐待的狀況，身體有明顯抓傷、傷痕，校方說會通報，但後續都沒有下文。另外，更有人質疑去年11月28日，家長就有投訴幼兒園疑似有超收費用，分科教學等狀況，同樣沒有處理之外，甚至家長還被檢舉。

質詢完，家長代表也到台北市議會向蔣萬安直接陳情。家長代表說，先肯定市府在昨天針對訴求做出表態。不過，徐議員提出的質疑，就是這起案件的園長在兩年前另一間分館施暴，時間是在2024年，有孩子大腿被抓痕、瘀傷，詢問過兩位兒科醫生，都是體罰常見部位。

家長說，這位園長對外說是抓傷且已經通報，但事發後，社會局、教育局都沒有通報紀錄，不料，一個月後孩子就被無故退學，理由是孩子不符合發展指標，讓媽媽哭了很久，這些事證也都通報交由檢警、教育局調查。

家長說，基層疑似虐待的教保員是直接行為人，要負很重責任之外，現行法律對於園長及負責人的罰則太輕，輕到疑似施暴、知情隱匿都能夠撒慌、蓋牌不用負責。呼籲市府要找離職及現任員工談話。

蔣萬安接見家長表示，發生這樣事情完全理解，既心痛、不滿、難過和憤怒，這幾天交代教育局在月底前完備所有的調查程序，北市府會全面清查調查徹底，沒有上限，最重、最嚴謹的裁處，一定會從嚴從速從重。

蔣萬安說，已請教育局、副秘書長與家長們接見，來了解大家的訴求，除了對於家長們提出的各項訴求外，有任何需求，都會給予協助，也會提供專屬場地及相關設備，加速看監視影片。

蔣萬安說，在心理諮商、法律諮詢部分，也會交由專業律師、社工給予專業諮詢，法務局也會協助後續的賠償。他強調，陳情的文件都會仔細看，對於爸爸媽媽的心情，非常的心痛、難過以及憤怒。

教育局長湯志明補充，在接到學費超收、分科教學及聘用不合格教保員都已裁處。