長期線上課「讀寫很弱」？家長喊修行在個人 專家不同調：專注度有差

自從新冠疫情以來，線上遠距已經是上班上課常見模式，不少學生也相當習慣線上課程。線上課和實體課各有優缺，一名網友在臉書社團「小一聯盟」詢問，長期上線上課的孩子「讀和寫真的會很弱嗎」？

多數家長指出，孩子的能力和線上或線下課程無關，主要是看老師怎麼教，以及孩子自己的練習，「實體跟線上只是媒介不同。學生實際學到什麼，純粹看老師怎麼教」、「師父領進門，修行在個人，如果要增強寫和讀就必須在課外大量的閱讀」、「無論你上什麼課，閱讀都是自己要在家做的必修課」。

不過原PO的疑問並非空穴來風。《人間福報》曾報導，國立台灣師範大學調查校內2021年至2023年入學生的學測英文成績表現，發現2021年受疫情影響較輕微的學生，英文成績表現是三學年中最高，其他兩年的頂標群明顯減少。

台師大副教務長劉宇挺分析，學生會從教師嘴型潛移默化學習發音；教師的肢體語言、手勢，都有助於傳達意義、協助學生理解，戴口罩、視訊上課，都對學生發音、口說甚至課程理解能力有直接影響。全教總專業發展中心執行長葉蕙芬則認為，學校場域在管理學生專注度有一定成效，但線上教學較難提升專注力，也會影響學習效果。