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敦化國中、梅哲愛樂青少年管弦樂團 分獲布拉格國際音樂節大獎

中央社／ 布拉格16日專電

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台北市立敦化國中弦樂團、梅哲愛樂青少年管弦樂團近期參加捷克「2026布拉格國際音樂節」，分別獲得音樂節「總冠軍」以及「銀獎」，展現台灣青少年優秀的音樂實力。

「布拉格國際音樂節」（2026 Musica Orbis PragueFestival）是歐洲極具代表性且享譽國際的青少年音樂盛事，每年吸引來自全球數十個國家、上千名傑出青年音樂家同台切磋。

台北市立敦化國中弦樂團憑藉成熟穩健的演奏技巧、細膩音色與絕佳默契，奪下布拉格國際音樂節賽事最高榮譽「總冠軍」（Grand Prix Award），並受邀於閉幕式壓軸登台演出。音樂節官網寫道：「該團的弦樂演奏展現出卓越的藝術水準，再次印證亞洲青年樂團的傑出實力。」

隸屬於台北愛樂管弦樂團的「梅哲愛樂青少年管弦樂團」（Mazer Phil Youth Orchestra）則在比賽中演繹經典的西方管弦樂作品，以極具感染力的演繹和飽滿的音樂張力，獲得管弦樂比賽的「銀獎」（SilverBand）。

此外，梅哲愛樂也將台灣美麗的風景與人文情懷轉化為動人音符，以作曲家黃乾育的管弦樂作品「台灣群山：護國神山」獲「評審團特別獎-最佳作品獎」。

梅哲愛樂青少年管弦樂團2018與2023年兩度問鼎維也納國際青少年音樂節（SCL Festival）室內管弦樂組金獎。樂團長年致力於培育台灣新生代音樂人才，團員大多數為15歲以下的青少年，最小年僅9歲。

梅哲愛樂的指揮王景賢表示，團員們在籌備期間付出極大的努力，這不僅是一場比賽，更是一場孩子們的音樂成年禮，「這份榮耀不僅屬於樂團，更是台灣樂壇的集體驕傲」。

除了參賽，梅哲愛樂青少年管弦樂團在布拉格期間也積極參與當地的音樂大師班工作坊，與歐洲頂尖的指揮家進行深度文化交流。

敦化國中在參賽期間接受德國知名指揮家邁斯特（Tristan Meister）指導，並與科索沃及法國樂團密切交流。這群台灣音樂小將擔任文化大使，將台灣傳統「茄芷袋」與黑熊鑰匙圈作為國民外交禮物。

台北市立敦化國中弦樂團與梅哲愛樂青少年管弦樂團將持續帶領台灣青年音樂家走向國際，以音樂作為外交媒介，讓世界聽見台灣的聲音。

樂團 捷克 歐洲

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