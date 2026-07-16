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支持紙風車「椅子會」 蔡英文簽名書助公益抽獎
為支持紙風車劇團368兒童藝術工程「椅子會」計畫，前總統蔡英文親筆提供10本「青年的四個大夢」簽名書，作為公益抽獎贈品，盼更多人加入響應。
根據紙風車劇團提供新聞稿，蔡英文身為「紙風車319/368鄉鎮市區兒童藝術工程」發起人及贊助者，20年來始終未曾缺席支持的行列，這次提供贈品，就是希望邀請更多人成為368兒童藝術工程的後盾。
新聞稿指出，紙風車「椅子會」自今年1月初發起至今已超過3000人加入，單筆捐款新台幣1000元以上，或定期1年每月200元以上，即可獲得抽獎資格，有機會獲得蔡英文親筆簽名的「青年的四個大夢」一書。
詳情見紙風車劇團臉書粉絲專頁，或紙風車「椅子會」官網。
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