幼兒園爆虐童案 北市教育局：累計開罰50.6萬元

台北市中正區一家私立連鎖幼兒園發生集體不當對待案，教育局表示，除要求涉案教保員停職外，已累計開罰50.6萬元，完成調查程序後會再處分涉案教保員。

無黨籍台北市議員徐立信昨天與10餘名家長控訴，中正區某私立連鎖幼兒園爆發集體不當對待案，教保員會將學童拖進教室、要求學童到走廊學狗爬行或肢體暴力，受害者至少12人。

蔣萬安今天赴台北市議會施政報告並備質詢，民進黨台北市議員洪健益表示，蔣萬安身為家長，難道看到兒童受虐不會心痛，並要求蔣萬安身為台北市的大家長，為任內發生的所有不當對待案道歉。

蔣萬安說，市府和家長及孩子站在一起，第一時間就要求涉案教保員停職，並啟動稽查、重罰所有違規樣態，同時盡力滿足家長訴求，且會在月底完成調查，從嚴、從重裁處。

洪健益說，蔣萬安不要道歉就不要，但基隆市長謝國樑日前才為幼兒園虐童案90度鞠躬道歉，台北市民都會想為什麼別人的市長願意、蔣萬安不願意。蔣萬安則未再回應。

徐立信在今天質詢議程結束後於媒體群組通知，針對此案，受害者家長們不忍了，明天傍晚將赴議會，盼見蔣萬安當面陳情。

台北市教育局表示，已對園方延遲通報開罰新台幣3萬元，同時針對同一負責人經營的幼兒園、補習班一併清查，發現有違規從事教保服務行為，依幼兒教育及照顧法裁罰12萬元；聘僱未報核准教職員工，依補習及進修教育法裁罰5萬元。

教育局說，今天再針對明確違法事項開罰30.6萬元，包括負責人未善盡管理監督責任、2名園內人員知悉或目睹相關事件發生卻未通報、聘僱未具教保人員資格的教師、對家長收取未經許可項目費用、擴充使用補習班場地從事教保服務、從事分科教學等。

教育局表示，明天晚間將召開家長說明會，說明相關支持措施及調查進度，而完成調查程序、送認定委員會審議後，涉案教保員依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員，及罰鍰6萬至60萬元。