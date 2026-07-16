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5年15名校長在任內離世 校長協會籲增設行政人力、專責分工

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中華民國中小學校長協會今天表示，根據調查全台校長平均每日工作超過12至14小時。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
中華民國中小學校長協會今天表示，根據調查全台校長平均每日工作超過12至14小時。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

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中華民國中小學校長協會今天表示，近5年全台至少有15名校長在任內不幸死亡，其中因疾病或急性健康事件猝死有13位；且根據調查，全台校長平均每日工作超過12至14小時。對此，協會建議政府增設行政人力、另立專責組織承辦大型活動等四項措施，避免校長過勞。

日前高雄市立中正高中陸炳杉校長被同仁與家屬發現倒臥於校長室內廁所，送醫前無生命跡象，享年57歲。對此，校長協會日前調查，全台校長平均每日工作超過12至14小時，周六、日仍須24小時待命處理公務或出席社區、學校的活動行程，長期處於無法關機的過勞臨界點。

校長協會也指出，扼殺基層校長的三大黑手，包括不當行政干擾，扭曲專業領導，如來自各地方政府、民代、地方人士交代的事務不減反增；突發的校安事件如性平、霸凌等，也使校長長期處於24小時緊繃壓力狀態；又在網路爆料文化下，惡意的投訴與輿論公審更踐踏校長尊嚴。

對此，校長協會提出呼籲，應依規模增設副校長及專責行政人力，台北市將於115學年補助公立國中小增置303名編制外專責行政人力，也呼籲各縣市比照，建議明定班級數達一定規模以上的國中小，或長期承辦大型教育專案活動學校，應增設副校長1人，協助校長辦理庶務；再者，教育主管機關應補助全國校長，於健康檢查中加入心臟疾病、癌症篩檢。

校長協會也建議，教育部與各縣市政府應另立專責組織或委託專業機構辦理大型活動，讓校長與教師回歸教學本位；又校長於執行公務時需承擔法律風險，也呼籲各縣市編列專項預算，委託律師與教育專家，建立即時、制度化的校長法律協助與專業諮詢，讓校長在面對重大法律爭議時不再孤軍奮戰。

校長協會理事長陳清義表示，教育部和各級政府應拿出魄力，以實質的「制度優化、人力充實、法律防護、健康保障」，重新找回學校行政團隊的專業待遇與尊嚴，唯有建立健全的支持系統，才能終結只靠意志苦撐的病態體制。

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