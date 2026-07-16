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電影《無聲》原型學校2師涉隱匿性別事件證據滅證 監察院通過彈劾

中央社／ 台北16日電
監察院今天說，南聰前輔導主任黃法川、前學務主任郭勇佐未依規定正確通報校園性別事件，更涉隱匿證據、串證及滅證等，因此彈劾2人。記者蘇健忠／攝影
監察院今天說，南聰前輔導主任黃法川、前學務主任郭勇佐未依規定正確通報校園性別事件，更涉隱匿證據、串證及滅證等，因此彈劾2人。記者蘇健忠／攝影

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電影「無聲」事件原型的國立台南大學附屬啟聰學校，曾發生大規模性別事件。監察院今天說，南聰前輔導主任黃法川、前學務主任郭勇佐未依規定正確通報校園性別事件，更涉隱匿證據、串證及滅證等，因此彈劾2人，移送懲戒法院審理。

台南大學附屬啟聰學校自民國93年起到101年1月15日為止，共發生164件疑似校園性別事件。

監察院今天透過新聞稿表示，黃法川及郭勇佐掌理南聰校務及性別事件業務，熟知校園性別事件處理規定及流程，於112年7月知悉學校發生師生性別事件涉及違反教師專業倫理的校園性別案件時，未依規定於法定時限內進行正確通報，更涉及隱匿證據、串證及滅證等，直到台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心轉知才揭露，經教育部認定黃、郭應處至少記大過以上懲處，有重大違失。

監察院說，黃法川、郭勇佐也未依法對學生提供保護措施，更將事件歸咎於學生；南聰校內有教職人員察覺師生間互動涉及違反教師專業倫理，竟稱毫無所悉，造成學生持續且加劇傷害，嚴重違反教育人員保護學生及依法行政職責。

監察院表示，黃法川、郭勇佐所為已違反相關法令規定，嚴重侵害學生權益，有損機關聲譽，違反公務員服務法規定，違失情節嚴重，有公務員懲戒法應受懲戒事由，因此通過監察委員王幼玲、田秋堇提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

監察院 性別 校園 教育部

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