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萬華連鎖幼兒園虐童案市府再重罰30萬餘元 教育局：7月底完成調查報告

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市一家連鎖幼兒園爆出虐童案，家長指控，兩名教保員對二到四歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至被罰跪，從六月八日到廿四日期間，虐童狀況高達四十三起，市府今再重罰30萬6000元，累積裁罰50萬餘元。本報資料照片
北市一家連鎖幼兒園爆出虐童案，家長指控，兩名教保員對二到四歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至被罰跪，從六月八日到廿四日期間，虐童狀況高達四十三起，市府今再重罰30萬6000元，累積裁罰50萬餘元。本報資料照片

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北市一家連鎖幼兒園爆出虐童案，家長指控，兩名教保員對2到4歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至被罰跪，從6月8日到24日期間，虐童狀況高達43起。教育局昨表示針對不當管教幼兒事件，已祭出20萬元裁罰，今天再開罰30萬6000元，累積50萬餘元，後續也建立單一窗口及心理諮商服務全力支持協助家長，明也將舉行說明會，調查報告預計7月底完成。

教育局表示，調查結果將於7月底前完成，昨針對幼兒園不當管教幼兒事件，已祭出20萬元裁罰，今針對明確違法事項再開罰共30萬6000元，包括負責人未善盡管理監督責任、兩名園內人員知悉或目睹相關事件發生，卻未通報（個別裁罰）、聘僱未具教保人員資格教師、對家長收取未經許可項目費用、兩間幼兒園擴充使用補習班場地從事教保服務（分別裁罰）、從事分科教學(非以統整性方式實施教保活動課程)等。

教育局預計明晚舉行家長說明會，說明幼兒與家長相關關懷與支持措施及調查進度，堅守兒虐零容忍的態度，裁罰均從嚴、從速、從重，昨日及今日合計祭出50萬6000元罰鍰，2名涉案教保員，將於完成調查程序送認定委員會審議，依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員、罰鍰6萬至60萬元。

此外，教育局也建立單一聯繫窗口，即時回應案件調查進度、監視器調閱、幼兒轉園安置、心理輔導與諮商、法律諮詢服務等議題，並主動提供公立及非營利幼兒園缺額園所清冊，家長如有轉園安置需求，可立即登記，如有轉至私立幼兒園需求也將協助協調，並供專用場地及設備，讓家長檢閱事發幼兒園的監視器影像，配合現場並安排法律及社工等專業人員，提供家長法律諮詢等相關協助。

幼兒園 虐童 教育局

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