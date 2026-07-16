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文策院減少專案投資引爭議 王時思：改革重點是提升投資判斷透明度
文化部長李遠日前表示，未來文化內容策進院（文策院）將逐步減少專案投資，改採投資基金、投資公司等模式分散風險，引發立委關切。立法院教育及文化委員會今天討論相關議題，立委柯志恩等人質疑，專案投資主要扶植新銳導演、新創及中小型影視團隊，若因單一投資案失利而縮減，恐衝擊台灣影視產業發展。
文策院董事長王時思表示，文策院改革方向並非單純「減少專案投資」，而是檢討投資策略與決策標準。未來將針對財務評估、市場潛力、人才培育、國際合作、智慧財產延伸等面向建立更透明的判斷機制，並向外界說明投資策略。
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