文策院減少專案投資引爭議 王時思：改革重點是提升投資判斷透明度

文化部長李遠7月初在立院審預算時表示，未來文策院將逐步減少專案投資，改以投資基金、投資公司等方式分散風險。針對文策院「減少專案投資」的方向，立委柯志恩等人今天在立院教委會提案，認為「專案投資」主要扶植新競導演及新創、中小型影視製作公司，若僅因某投資案失敗即全面縮減，恐嚴重衝擊中小型製作團隊的發展空間，文策院董事長王時思表示，目前文策院可以做的是把投資的策略做更透明的說明，並說明判斷標準。

2026-07-16 13:44