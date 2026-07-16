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影／少子女化衝擊教育現場 9大教師工會呼籲修員額編制推小班制
少子女化持續衝擊教育現場，台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。
教師團體指出，現行班級人數與員額編制標準已逾10年未調整，難以因應少子女化、課綱改革及特教需求，盼中央加速修法，也呼籲各縣市長參選人將相關改革納入年底大選教育政見，接受選民檢驗。
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