快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／少子女化衝擊教育現場 9大教師工會呼籲修員額編制推小班制

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。記者林伯東／攝影
台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。記者林伯東／攝影

【編輯推薦】

少子女化持續衝擊教育現場，台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。

教師團體指出，現行班級人數與員額編制標準已逾10年未調整，難以因應少子女化、課綱改革及特教需求，盼中央加速修法，也呼籲各縣市長參選人將相關改革納入年底大選教育政見，接受選民檢驗。

台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。記者林伯東／攝影
台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。記者林伯東／攝影

台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。記者林伯東／攝影
台灣教育產業工會等9大教師工會上午攜手朝野立委及家長團體在立法院舉行記者會，呼籲教育部盡速修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，推動「大校調降班級人數、小校保障基本人力」，提升教學品質與精緻教育。記者林伯東／攝影

教師 教育部 修法

延伸閱讀

教育經費修法公聽會登場 教團籲明定中央地方責任、業者憂偏鄉午餐衝擊

賴瑞隆簽承諾允減少不必要校事會議 柯志恩：替執政失敗擦脂抹粉

行政院拍板 特教老師加給全面回溯自去年9月

都會區聘任代理教師困難 要求放寬再聘次數限制

相關新聞

估115小一新生僅剩21萬 教團籲修正員額編制準則、調降班級人數

台灣教育產業工會今協同立委召開記者會，高呼「少子女破九萬，大校推小班，小校保人力。」呼籲與時俱進修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，要求逐年調降班級人數上限，並翻轉小校員額計算邏輯。落實都會區大校小班化、偏鄉小校補基本人力；確保大校落實精緻教學，小校能確實開設課程，回歸教育基本法小班小校的精神。

立委變身書迷質詢「災難說」 李遠：決策沒錯誤、執行有挑戰

文化部長李遠月初在立法院備詢時，因針對TaiwanPlus 及九把刀「功夫」投資發表的言論引發風波。立法院教育及文化委員會今天邀李遠列席就「以災難說檢視文化部國際傳播政策執行成效、文化內容投資及公共資源運用補助」進行專題報告，並備質詢。立委葛如鈞問李遠，Taiwan Plus和文策院投資，到底有沒有錯誤？李遠回答，執行時遇到許多挑戰，但「決策時沒有錯誤」。

「保預算說」挨轟下台 被問「還是2012年的小野嗎？」李遠：同一個人

文化部長李遠日前出席公視活動時，指出在國會審查預算時批評Taiwan Plus和為文策院投資國片道歉是為了保住文化部預算，「心裡只想著保住預算就好，叫我講什麼都可以」，引發在野黨立委強烈砲轟誠信問題，要求李遠下台。文化部長李遠今天在立院教委會備詢時還原當場情況，當時是覺得他的「災難說」發言「可能傷害到員工」，而TaiwanPlus、公共電視、文策院裡有許多員工非常努力，「我覺得我的話傷到他們了」。他強調自己講話的場合跟前因後果「有脈絡」，也檢討自己應該面對身分的改變，在描述和形容詞上收斂與修正。

李家同倡恢復上下課對老師「起立敬禮」 網熱議：尊重能從儀式培養？

前暨南國際大學校長、清大榮譽教授李家同昨(15)日於臉書提出，校園應重新重視基本禮儀教育，恢復學生上、下課向老師「起立敬禮」等儀式，希望藉此培養尊師重道與生活教育，引發網友熱議，支持與反對意見並陳。

雲林出土台灣首批二戰日軍陶瓷手榴彈 明在建國眷村首度亮相

雲林縣虎尾建國眷村不僅保存許多眷舍、防空洞與飛行場遺構，地底下更埋藏不少跨越日治時代與戰後的重要歷史線索。建國眷村再造協會結合文資學者經六年調研挖掘，挖出台灣首批日軍「四式陶質手榴彈」等文物，研究成果發表在2026年台灣考古學會學術研討會，為台灣戰爭考古與地方文資研究成果再添一筆。

朵莉IP動畫漫畫聯動 演員聲音同台現身漫博

台灣動畫「歡迎來到朵莉之家」今年獲選為法國安錫動畫影展開幕片，文策院今天預告，「歡迎來到朵莉之家」將與條漫「朵莉 DOL...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。