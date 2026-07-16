立委憂衝擊中小型影視團隊 提案要求文策院停止「減少專案投資」

文化部長李遠7月初在立院審預算時表示，未來文策院將逐步減少專案投資，改以投資基金、投資公司等方式分散風險。針對文策院「減少專案投資」的方向，立委柯志恩等人今天在立院教委會提案，認為「專案投資」主要扶植新競導演及新創、中小型影視製作公司，若僅因某投資案失敗即全面縮減，恐嚴重衝擊中小型製作團隊的發展空間，文策院董事長王時思表示，目前文策院可以做的是把投資的策略做更透明的說明，並說明判斷標準。

提案指出，文策院投資問題癥結並非個別電影之成敗而在於文策院整體，投資決策是否具備專業性、公正性與透明性、以及是否建立公平之審查機制。尤其文策院現行「專案投資」條屬單案2000萬元以下之中小型案件 主要扶植新競導演及新創、中小型影視製作公司，對健全台灣影視產業生態及育創作人才具有關鍵意義 。

提案指，倘若僅因某投資案失敗，即全面縮減「專案投資」; 恐嚴重衝擊需要政府扶持的中小型製作圈隊之生存發展空問。希望文化部停止以「減少專案投資 」作為改革手段，而是針對投資決策、審查程序、資訊公開及績效課責等制度提出具體改革方案。

提案指出，所謂「改以投資基金或投資公司模式」 未必能分散投資風險 ，反而可能使資源更加集中於少數大型製作團隊或特定投賣機構，弱化政府扶植新銳人才、多元創作及中小型影視業者之政策功能，更與追求文化多樣性及產業永續發展之目標背道而馳。

王時思表示，文策院的改革方向並非要「減少專案投資」，要檢討的是投資的理由。在做投資評估時，包括財務、財務與整體財報，過去的實績市場的判斷、人才和技術對產業的助益，以及是不是國際投資、與國際串流合資、IP的延伸等做整體評估。她舉慘賠的九把刀「功夫」為例，它是一個視覺特效、跨國合作與動作特技旗艦型的動作片，決定投資的當下是樂觀的。