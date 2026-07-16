朵莉IP動畫漫畫聯動 演員聲音同台現身漫博

台灣動畫「歡迎來到朵莉之家」今年獲選為法國安錫動畫影展開幕片，文策院今天預告，「歡迎來到朵莉之家」將與條漫「朵莉 DOLLY」聯動，舞台活動在漫博登場。

文化內容策進院今天發布新聞稿表示，延續今年台北國際書展「一起來追星吧！」的策展主題，漫畫博覽會台灣漫畫館展區將再次打造成台漫粉絲的應援現場，將攜手39家合作單位與出版社，還有CCC追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN，及 Renta！亂搭等4大數位漫畫平台，展出75部精選台漫作品。

文策院也規劃12場台漫館舞台活動及1場漫博主舞台活動。最受矚目的是天水時代動畫電影「歡迎來到朵莉之家」與同步於CCC追漫台連載的條漫「朵莉DOLLY」跨平台聯動活動，將邀請主要演員姚愛寗、紀培慧、邱以太到場分享。

人氣職場圖文創作者「我是馬克」則將帶來「死神不活了」最新進展，並將在漫博公開動畫前導片，邀請IP授權專業推手暨經紀總監喬瑟夫共同對談，分享作品從條漫連載、角色設定到動畫開發的完整歷程。

長年連載累積大量忠實讀者的台灣漫畫「北投女巫」漫畫家簡士頡，將舉辦新刊漫博首賣與簽名會，分享多年創作歷程與角色背後的故事，還有「你的工作＆你的休假」將帶來漫改音樂劇首發見面簽名會，由原作漫畫家日輪攜手導演小馬及主演演員鍾政均、周定緯同台，搶先現場演出音樂劇歌曲。

2026年漫畫博覽會23日至27日將在台北世貿一館登場。