李家同倡恢復上下課對老師「起立敬禮」 網熱議：尊重能從儀式培養？

前暨南國際大學校長、清大榮譽教授李家同昨(15)日於臉書提出，校園應重新重視基本禮儀教育，恢復學生上、下課向老師「起立敬禮」等儀式，希望藉此培養尊師重道與生活教育，引發網友熱議，支持與反對意見並陳。

李家同認為，學生在上課前起立向老師問好、下課向老師致謝，雖然是一件小事，但對老師是相當尊敬的，在他的求學時代，「尊師重道是國家的共同約定。」

該文曝光後，不少網友表達支持，認為過去校園普遍都有「起立、敬禮、老師好」、「謝謝老師」等禮儀，不僅展現對教師的尊重，也能讓學生在上課前收心，表示自己已準備好要上課，建立良好的課堂秩序。

有教師留言分享，目前仍要求班級保留上下課敬禮的傳統，由孩子輪流當班長喊口令，「其實他們很喜歡這個工作」，還有家長錄下孩子練習喊口令的影片，認為「尊重」應從生活中的小細節中開始培養。

一名資深教師表示，即使任教多年，至今仍維持上下課敬禮的習慣；另有高中教師分享，曾遇過學生主動在下課時向老師敬禮並道謝，令她十分感動。也有老師表示會互相敬禮，認為有學生的陪伴，讓老師覺得上課也很享受。「當然也有例外的，真的有超級不受控、令我不舒服跟害怕的學生。」

支持者認為，起立敬禮不只是形式，更是一種儀式感，透過固定動作讓學生做好上課準備，逐漸將尊重他人的態度內化為生活習慣。也有人主張，除了恢復敬禮文化，也應重新強化生活、倫理、公民與道德教育。

不過，也有網友認為，真正的尊重並非來自固定的口號，而是發自內心對老師及他人的態度。一名七年級生表示，自己從小也是在起立敬禮的環境中長大，但出社會後發現，「真正的尊重從來不是形式上的東西，而是內化到心裡對人的態度。」

另有教育工作者於留言中提出疑慮，表示若恢復制度，但有學生拒絕起立敬禮，教師又該如何處理？若強制要求，是否可能引發家長投訴或新的校園爭議，也值得討論。部分教師也坦言，近年校園管教環境已與過去不同，老師若要求學生配合某些儀式，有時可能被質疑為威權教育，因此不少教師選擇降低衝突風險，「先保護自己再說」。

此外，也有網友認為，尊師重道不只是學校的責任，家庭教育同樣重要。「問題學生其實不多，問題家長可多了。」若家長經常在孩子面前責罵老師，或頻繁向學校投訴，反而可能削弱學生對師長的尊重。