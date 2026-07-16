「保預算說」挨轟下台 被問「還是2012年的小野嗎？」李遠：同一個人

文化部長李遠日前出席公視活動時，指出在國會審查預算時批評Taiwan Plus和為文策院投資國片道歉是為了保住文化部預算，「心裡只想著保住預算就好，叫我講什麼都可以」，引發在野黨立委強烈砲轟誠信問題，要求李遠下台。文化部長李遠今天在立院教委會備詢時還原當場情況，當時是覺得他的「災難說」發言「可能傷害到員工」，而TaiwanPlus、公共電視、文策院裡有許多員工非常努力，「我覺得我的話傷到他們了」。他強調自己講話的場合跟前因後果「有脈絡」，也檢討自己應該面對身分的改變，在描述和形容詞上收斂與修正。

文化部長李遠月初在立法院備詢時，因針對TaiwanPlus及九把刀「功夫」投資發表的言論引發風波。立法院教育及文化委員會今天邀李遠列席就「以災難說檢視文化部國際傳播政策執行成效、文化內容投資及公共資源運用補助」進行專題報告，並備質詢。多位立委針對李遠的改口與「保預算說」質疑與批評。

立委葛如鈞質詢時，舉出小野2012年出版的「人生不能什麼都要」，書中將勇敢承認錯誤當成人生寶貴的能力。他高舉此書詢問李遠，「你跟2012年的小野是同一個人嗎？你現在是作家小野還是李遠部長？」李遠回答，「是同一個人」。

立委柯志恩認為，李遠此次最大爭議是「改口」，會讓立委和民眾擔心官員立院的承諾，是否還會推翻？她希望李遠「保住政務官的風骨」。

李遠在接受立委郭昱晴質詢時表示，當天在公視活動的完整發言，並未違背7月2日立院教委會審預算時針對立委質詢的回答，包括Taiwan Plus要不要怎麼改進、文策院怎麼改進，「我不但承認，而且真的一直在做」。他強調，講話的場合跟前因後果「有脈絡」，包括災難說也有脈絡，「我花90%的時間在解釋我如何面對問題、怎麼改變」，他認為，「我原來的初衷都是一樣的」。

羅廷瑋質詢時表示，官員不應為了保住預算而道歉，「這對納稅人來說是一種傲慢，讓人質疑部長在立院的道歉和承諾，究竟有多少是真心的？」他希望李遠要謹言慎行，他的發言「不只代表個人、還代表文化部」。李遠回應，當時是內心急切地想面對改變、之後又擔心員工受委屈，「我的初衷都是強調這兩個單位很重要」。他也檢討自己應該面對身分的改變，在描述和形容詞上收斂與修正。

羅廷瑋問李遠如何形容Taiwan Plus，他回答， Taiwan Plus是一個「在國際打壓下成立的國際媒體」，一路走到現在，且「逐漸走在正確的道路上」。