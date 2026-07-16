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正體字語料訓練AI 教育部助華語師客製特色教材

中央社／ 記者陳至中台北16日電

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教育部補助中央大學「AI華語拍檔」計畫，以台灣正體字語料訓練AI模型，協助華語教師自編客製化的特色教材，減少備課壓力並提升外籍學生的學習興趣。

教育部今天發布新聞稿指出，民國114年開始補助的「AI華語拍檔」計畫，由華語教學與資訊工程專家跨域合作，以Trustworthy AI DialogueEngine（TAIDE）為模型基礎，發展訓練生成式AI語言模型。

兩岸華語教學競爭激烈，為確保AI生成具備台灣特色且是正體中文詞彙的教材，「AI華語拍檔」訓練語料來源除了教育部具版權的華語教材，也包括國家教育研究院「台灣華語文能力基準」的語料，以及華語文能力測驗試題等。

AI應用最困難的是下提示詞，「AI華語拍檔」特別將常用生成指令轉化為選項，讓華語教學人員可以點選所需主題，生成符合等級的教材文本及練習題，並下載運用。

「AI華語拍檔」也提供改寫功能，教學人員可根據學生需求、興趣，因應時事改寫或調整難度等級，讓教學內容更多元、即時，大幅降低撰寫教材時間。

教育部鼓勵華語教師運用AI資源，計畫團隊持續辦理工作坊，相關訊息公告於台灣華語教育資源中心網站，各華語文教學系所或華語教師可申請帳號，洽談辦理線上或實體培訓工作坊。

華語 教育部 中央大學

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