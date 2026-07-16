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估115小一新生僅剩21萬 教團籲修正員額編制準則、調降班級人數

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣教育產業工會今協同立委召開記者會，高呼「少子女破九萬，大校推小班，小校保人力」。記者許維寧／攝影
台灣教育產業工會今協同立委召開記者會，高呼「少子女破九萬，大校推小班，小校保人力」。記者許維寧／攝影

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台灣教育產業工會今協同立委召開記者會，高呼「少子女破九萬，大校推小班，小校保人力。」呼籲與時俱進修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，要求逐年調降班級人數上限，並翻轉小校員額計算邏輯。落實都會區大校小班化、偏鄉小校補基本人力；確保大校落實精緻教學，小校能確實開設課程，回歸教育基本法小班小校的精神。

台教產秘書長李雅菁指出，根據政府現行公告數據推估，今年新生兒人數可能跌至9萬，少子化只會持續衝擊各階段教育，但國中小班級人數與員額編制多依據編制準則，該準則已10年未修，自104年以來，始終維持在國小每班29人、設置教師1.65人；國中每班30人、設置教師2.2人，幾無法應對教育現況。

新竹市教師職業工會理事長梁麗雯表示，根據統計115學年小一生有21萬人，但據出生數推估，6、7年後小一新生數就會面臨腰斬，近期地方政府已開始規畫，如新竹市宣布將以三年三階段調降班級人數，但中央的編制準則卻10年未修。對此，台教產訴求應修正編制準則，國中小班級人數應調降至以25人為上限，並分階段朝20人小班制目標前進；高中職也應同步啟動逐年調降，降低至每班30人。

此外，梁麗雯也說，現行規定以班級數綁定教師員額，導致小校只要少招收幾名學生、少開一個班，教師人力就會面臨裁減，留下來的老師必須進行非專長教學或承擔更多行政壓力。對此也呼籲，應翻轉小校員額計算邏輯，修正編制準則第6條，取消「學生31人以上方得適用」的基準，改以尊重學生基本學習需求、課程必要性保障最低教師員額。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之表示，過去多是討論「生師比」，其實更應關注學生是否有穩定適任、專長對接老師的「課師比」，如偏鄉6班的小校依現行規定可能配有18至20位教職員，但上述教職員要承擔16、17個科別與行政，代表很難每個學科都有專任教師，更多時候反而是依賴老師做非專長授課、跨學年教學支撐。

王醒之也說，修正編制準則時不能只看每班有幾位學生、幾位老師這種剛性數字，而是依照學生實際學習需求配置人力，以學生為本做規畫。

國民黨立委葛如鈞表示，10年來教育現場改變甚巨，課綱強調素養導向、跨域學習，且學生的心理健康、情緒輔導、家長參與都要教師肩負更複雜的責任，但班級配置、人力編制卻還停在10年前，結果就是老師愈發疲累。而沒有保障的教師就不可能有高品質教學，修正編制準則也是保障教師權利，絕對支持立即修正。

少子化 小學生

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