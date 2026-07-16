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雲林出土台灣首批二戰日軍陶瓷手榴彈 明在建國眷村首度亮相

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供
台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供

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雲林縣虎尾建國眷村不僅保存許多眷舍、防空洞與飛行場遺構，地底下更埋藏不少跨越日治時代與戰後的重要歷史線索。建國眷村再造協會結合文資學者經六年調研挖掘，挖出台灣首批日軍「四式陶質手榴彈」等文物，研究成果發表在2026年台灣考古學會學術研討會，為台灣戰爭考古與地方文資研究成果再添一筆。

虎尾建國眷村再造協會、虎尾三合崇德寺、台南藝術大學藝術史與文化資產學系教授盧泰康研究團隊與雲林縣政府攜手獲得豐碩成果，將於明天在眷村活動中心舉辦分享會，珍貴的出土文物將首度亮相，帶領民眾見證6年努力成果。

協會理事長魯紜湘指出，2020年虎尾崇德寺整理廟內文物，意外發現一個看似年代已久的圓球體，不知是何物，經協會初步辨識，可能是早年日軍使用的「陶瓷製手榴彈」，由此開啟了後續考古工作的推展，並有了重大發現。

虎尾建國眷村經多年整修已大致完工並成為雲林熱門景點，修復過程持續挖出日軍陶瓷製手榴彈；同時在日軍迴轉道、修車溝遺址，也發現日本海軍虎尾航空隊使用的琺瑯碗等諸多日軍生活器物，以及戰後空軍時期PT-17雙翼教練機座椅等文物。

研究團隊從出土文物分析比對，釐清年代背景，逐步拼湊出日本海軍航空基地到戰後空軍眷村的歷史脈絡，彌足珍貴。這項調研工作也獲雲林縣府支持，讓一件件出土文物發展成完整的學術成果，今年7月由盧泰康與協會執行長李依倪在台灣考古學會共同發表研究成果。

研究報告指出，這批陶瓷製手榴彈為台灣首次發現的日軍武器類陶瓷文物，確認為二戰末期駐守虎尾飛行場日本海軍虎尾航空隊所配發使用，產地推測為日本九州有田窯系製品，屬日本海軍正式命名的「手榴彈四型」，即後來所稱的「四式陶質手榴彈」。

研究成果不僅證實戰爭末期因金屬資源短缺而以陶瓷替代製造武器的歷史背景，也為太平洋戰爭末期台灣的軍事部署及虎尾飛行場歷史提供重要證據。魯紜湘指出，這項成功的考古行動，也豐富了虎尾建國眷村的歷史價值，將成為教育與歷史文化傳承的重要場域。

台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供
台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供

台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供
台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供

台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供
台灣首批二戰期間日軍留下的陶瓷手榴彈，在雲林縣建國眷村出土，對早年太平洋戰爭末期提供重要歷史考證依據。圖／虎尾建國眷村再造協會提供

眷村 二戰 日軍

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