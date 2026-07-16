「災難說」惹議遭立委變身書迷質詢 李遠：決策沒有錯誤、執行有挑戰

文化部長李遠月初在立法院備詢時，因針對TaiwanPlus及九把刀「功夫」投資發表的言論引發風波。立法院教育及文化委員會今天邀李遠列席就「以災難說檢視文化部國際傳播政策執行成效、文化內容投資及公共資源運用補助」進行專題報告，並備質詢。立委葛如鈞問李遠，Taiwan Plus和文策院投資，到底有沒有錯誤？李遠回答，執行時遇到許多挑戰，但「決策時沒有錯誤」。

李遠報告時表示，他沒有否認Taiwan Plus 有值得調整改進的地方，但跟南韓歷史悠久的電視台比起來，TaiwanPlus 像剛剛學走路的新生兒，誠懇多給一些鼓勵和支持。至於文策院，他認為投資程序謹慎、也尊重評審的專業，走了台灣社會好不容易走到的一步—行政中立。

立委葛如鈞質詢時，舉出小野2012年出版的「人生不能什麼都要」，書中將勇敢承認錯誤當成人生寶貴的能力。他高舉此書詢問李遠，「你跟2012年的小野是同一個人嗎？你現在是作家小野，還是李遠部長？」李遠回答，「是同一個人」。

他表示，李遠發表「災難說」時，他坐在斜對面，當時李遠表示，文策院運用國發基金投資九把刀執導的電影「功夫」造成嚴重虧損，直呼整體結果「令人傻眼」、代表文策院向納稅人道歉；以及形容Taiwan Plus「確實是個災難」。葛如鈞表示，這不是失言、而是勇敢承認錯誤、誠摯道歉，這也是一種勇氣與寶貴的能力。

然而隔兩天李遠卻推翻道歉與災難說，還說當時的發言是保預算。葛如鈞表示，「保預算說」對他閱讀「人生不能甚麼都要」時得到的感動和激勵，「難以接受這樣的自相矛盾」。而立院備詢時公然說謊，政務官應去職以示負責，因為跟國會失去彼此信任的基礎。他詢問李遠，哪一段是為了保預算？也希望李遠再次向民眾誠摯道歉，希望找回「勇敢認錯的小野」。

李遠則表示，他的發言是根據必要性和時機。當時他的道歉和災難說相關表述，九成都在描述如何改變現有機制、深切檢討，他強調Taiwan Plus和文策院「決策沒有錯誤、執行上遇到許多挑戰。」文化部會準備改革的步驟提供立委參考。